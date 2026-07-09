Reuters: Беларусь рекордно увеличила поставки топлива в РФ

Reuters: Беларусь рекордно увеличила поставки топлива в РФ1
- 9.07.2026, 15:38
За месяц — в три раза.
Беларусь в июне увеличила железнодорожные поставки автомобильного бензина и дизельного топлива до рекордного уровня на фоне дефицита нефтепродуктов на русском рынке. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Беларусь, имеющая два нефтеперерабатывающих завода суммарной номинальной мощностью 24 млн тонн в год, заявляла о готовности частично компенсировать мощности российских НПЗ, потерянные из-за атак украинских беспилотников.
Украина значительно увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что повлекло за собой топливный кризис в России.
Остановка работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной России после ударов украинских беспилотников привела к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом исчислении.