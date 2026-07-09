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Reuters: Беларусь рекордно увеличила поставки топлива в РФ

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  • 9.07.2026, 15:38
Reuters: Беларусь рекордно увеличила поставки топлива в РФ

За месяц — в три раза.

Беларусь в июне увеличила железнодорожные поставки автомобильного бензина и дизельного топлива до рекордного уровня на фоне дефицита нефтепродуктов на русском рынке. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Беларусь, имеющая два нефтеперерабатывающих завода суммарной номинальной мощностью 24 млн тонн в год, заявляла о готовности частично компенсировать мощности российских НПЗ, потерянные из-за атак украинских беспилотников.

Украина значительно увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что повлекло за собой топливный кризис в России.

Остановка работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной России после ударов украинских беспилотников привела к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом исчислении.

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