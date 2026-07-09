Reuters: Беларусь рекордно увеличила поставки топлива в РФ 1 9.07.2026, 15:38

За месяц — в три раза.

Беларусь в июне увеличила железнодорожные поставки автомобильного бензина и дизельного топлива до рекордного уровня на фоне дефицита нефтепродуктов на русском рынке. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Беларусь, имеющая два нефтеперерабатывающих завода суммарной номинальной мощностью 24 млн тонн в год, заявляла о готовности частично компенсировать мощности российских НПЗ, потерянные из-за атак украинских беспилотников.

Украина значительно увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что повлекло за собой топливный кризис в России.

Остановка работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной России после ударов украинских беспилотников привела к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом исчислении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com