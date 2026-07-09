Трамп перестраивает Латинскую Америку
- 9.07.2026, 15:12
Эпоха жесткой политики США возвращается.
Администрация президента США Дональда Трампа добилась заметных успехов в Латинской Америке, сделав регион одним из главных направлений внешней политики Вашингтона. Новый курс, который сам президент называет возвращением американского лидерства в Западном полушарии, уже получил неофициальное название «доктрина Донро» — отсылка к исторической доктрине Монро, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из самых громких событий стало американское военное вмешательство в Венесуэле и захват бывшего лидера страны Николаса Мадуро. Трамп заявил, что операция показала силу США и позволила изменить отношения с Каракасом. Однако эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия такого подхода могут оказаться неоднозначными.
Наиболее заметные результаты Вашингтон получил в отношениях с Мексикой. Под угрозой новых тарифов и возможных ударов по наркокартелям администрация Трампа добилась расширения сотрудничества в сфере безопасности. Мексика усилила контроль на границе и передала США десятки лидеров преступных группировок.
США также пытаются ограничить влияние Китая в регионе. Под давлением Вашингтона некоторые страны пересматривают сотрудничество с Пекином в стратегических сферах, включая инфраструктуру, телекоммуникации и энергетику.
При этом политика Трампа вызывает растущее недовольство у части латиноамериканских элит. Критики считают, что давление и вмешательство могут усилить антиамериканские настроения и подтолкнуть страны региона к более тесным связям с Китаем.
Впереди для Вашингтона остаются ключевые испытания — будущее Венесуэлы, отношения с Мексикой и борьба за влияние с Пекином. По мнению аналитиков, успехи Трампа могут оказаться временными, если жесткая политика приведет к новому витку национализма в регионе.