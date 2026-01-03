Мадуро был захвачен в плен элитным подразделением спецназа США Delta Force

Мадуро был захвачен в плен элитным подразделением спецназа США Delta Force10
Источники CBS News подтвердили информацию.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен элитным подразделением специального назначения США Delta Force.
Об этом 3 января написала журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем Х.
«Мадуро был захвачен Delta Force, элитным подразделением специального назначения американской армии, сообщают мне источники», — написала она.
Николас Мадуро занимал пост президента Венесуэлы более 12 лет — с 5 марта 2013 года, после смерти диктатора Уго Чавеса.
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели громкие взрывы, над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, сообщалось о частичном обесточивании города.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по целям в Венесуэле, в том числе по военным объектам, сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников.
Трамп подтвердил проведение военной операции против Венесуэлы и заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны. По его словам, операция была осуществлена совместно с американскими правоохранительными органами.