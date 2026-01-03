закрыть
3 января 2026, суббота, 14:34
Мадуро был захвачен в плен элитным подразделением спецназа США Delta Force

  • 3.01.2026, 13:38
Мадуро был захвачен в плен элитным подразделением спецназа США Delta Force
Николас Мадуро

Источники CBS News подтвердили информацию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен элитным подразделением специального назначения США Delta Force.

Об этом 3 января написала журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем Х.

«Мадуро был захвачен Delta Force, элитным подразделением специального назначения американской армии, сообщают мне источники», — написала она.

Николас Мадуро занимал пост президента Венесуэлы более 12 лет — с 5 марта 2013 года, после смерти диктатора Уго Чавеса.

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели громкие взрывы, над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, сообщалось о частичном обесточивании города.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по целям в Венесуэле, в том числе по военным объектам, сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников.

Трамп подтвердил проведение военной операции против Венесуэлы и заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны. По его словам, операция была осуществлена совместно с американскими правоохранительными органами.

