В столице Венесуэлы прогремели мощные взрывы 4 3.01.2026, 10:08

(Обновляется) Над Каракасом были замечены американские вертолеты.

В столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в частности район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает Reuters.

Над Каракасом также были замечены американские вертолеты Chinook. «Это могут быть удары США», - пишет издание Clash Report.

По данным Associated Press, в городе прозвучало как минимум семь взрывов.

Bloomberg пишет, что жители Каракаса сообщают о громких взрывах и пролете самолетов над городом, в результате чего во многих районах отключилось электричество. В нескольких районах города также были слышны выстрелы.

На видео, которые распространяются в социальных сетях, видны вспышки и столбы дыма в нескольких местах столицы Венесуэлы, а взрывы были настолько сильными, что тряслись окна и вызывали кратковременные отключения электроэнергии в таких районах, как 23-й район Энеро и вблизи авиабазы Ла-Карлота. На юге города, где расположена крупная военная база, пропало электричество.

Целями могут быть военные объекты, такие как Ла-Карлота или вблизи дворца Мирафлорес, взрывы видны по меньшей мере в шести местах.

По сообщениям СМИ, США наносят удары по порту Каракаса и острову Маргарита в Карибском море, где размещено большое количество военных объектов.

Так, Clash Report пишет, что удары пришлись по югу города – району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. Также под удар попала военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны – там расположена академия флота.

Также в сети распространяются видео, на которых заметили американские десантные вертолеты. В свою очередь ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители Су-30МКВ – их направили на перехват американских самолетов и вертолетов.

Reuters сообщает, что американские вертолеты, которые «атаковали не менее десяти объектов».

По данным CNN, первый взрыв был зафиксирован примерно в 1:50 ночи по местному времени. Несколько районов города оказались обесточены, и журналисты CNN в столице Венесуэлы могли слышать звуки самолетов после взрывов.

На одном видео, полученном и проверенном CNN, видно, как два клубы дыма поднимаются в ночное небо среди городских огней. У основания одного из шлейфов можно увидеть оранжевое свечение. Затем ненадолго видна вспышка в другом месте, за которой следует глухой гул.

Венесуэльские новостные агентства Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital сообщили, что взрывы также были слышны в штате Ла-Гуайра к северу от Каракаса и в Игероте – городе на побережье в штате Миранда.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью заставить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост.

Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждениям американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.

В Пентагоне не предоставили немедленного комментария относительно событий в Каракасе.

Конфликт США и Венесуэлы

16 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в воды Венесуэлы или покидают их.

Таким шагом американская администрация стремится перекрыть ключевые источники финансирования режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

За последние недели военные США перехватили два нефтяных танкера, тогда как третье судно, которое преследовали американские силы, отвернулось от венесуэльских вод и исчезло в Атлантическом океане.

Footage showing a series of US airstrikes on Caracas https://t.co/r8FW1q3Kd1 pic.twitter.com/OQOQws7peQ — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) January 3, 2026

Американские "Чинуки" в небе над Каракасом

