Владимиру Некляеву — 80 лет 1 9.07.2026, 15:23

Владимир Некляев

Юбилей поэт встречает в очередной вынужденной эмиграции в Польше.

Известному белорусскому поэту, прозаику и общественно-политическому деятелю Владимиру Некляеву исполняется 80 лет.

Юбилей поэт встречает в очередной вынужденной эмиграции в Польше.

Владимир Прокофьевич Некляев родился 9 июля 1946 года в Сморгони в семье русского отца и белорусской матери. Детские годы он провел в Крево — старинном местечке, которое в интервью сайту Charter97.org называл своим главным источником вдохновения и «личным космосом».

В юности Некляев увлекался музыкой и боксом. Первое образование получил не в гуманитарной сфере: в 1966 году окончил Минский электротехникум связи, после чего работал связистом на Севере и в Сибири. Вернувшись в Минск, трудился радиомехаником.

Позже заочно окончил филологический факультет Минского педагогического института, а затем учился в Литературном институте имени Горького в Москве. Свои первые стихи писал на русском языке, однако во время учебы полностью перешел на белорусский.

С 1972 года Некляев работал в журналистике. В разные годы был старшим редактором литературно-драматических программ Белорусского телевидения, главным редактором журнала «Крыніца» и еженедельника «Літаратура і мастацтва». В 1998–2001 годах возглавлял Союз белорусских писателей, а в 2005–2009 годах — Белорусский ПЕН-центр.

Эмиграция и политика

В конце 1990-х руководство Союза белорусских писателей во главе с Некляевым открыто выступило против создания так называемого союзного государства Беларуси и России. На фоне усилившегося политического давления в 1999 году он покинул страну и несколько лет жил в Польше и Финляндии. В Беларусь вернулся в 2003 году после смерти писателя Василя Быкова.

В 2010 году Некляев выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

19 декабря 2010 года, в день голосования, колонна его сторонников подверглась нападению силовиков по пути к площади Независимости. Самого Некляева жестоко избили, после чего он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В ту же ночь сотрудники КГБ вывезли его из больницы в следственный изолятор. Позже суд признал политика виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорил к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. В 2013 году он был окончательно освобожден от наказания. Владимир Некляев становится одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса и активно принимает участие в акциях протеста.

Во время революции 2020 года он открыто поддержал участников демонстраций и принимал участие в многотысячных маршах в Минске.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Некляев покинул Беларусь. В настоящее время он живет во Вроцлаве.

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