Владимиру Некляеву — 80 лет

Владимиру Некляеву — 80 лет1
- 9.07.2026, 15:23
Юбилей поэт встречает в очередной вынужденной эмиграции в Польше.
Известному белорусскому поэту, прозаику и общественно-политическому деятелю Владимиру Некляеву исполняется 80 лет.
Юбилей поэт встречает в очередной вынужденной эмиграции в Польше.
Владимир Прокофьевич Некляев родился 9 июля 1946 года в Сморгони в семье русского отца и белорусской матери. Детские годы он провел в Крево — старинном местечке, которое в интервью сайту Charter97.org называл своим главным источником вдохновения и «личным космосом».
В юности Некляев увлекался музыкой и боксом. Первое образование получил не в гуманитарной сфере: в 1966 году окончил Минский электротехникум связи, после чего работал связистом на Севере и в Сибири. Вернувшись в Минск, трудился радиомехаником.
Позже заочно окончил филологический факультет Минского педагогического института, а затем учился в Литературном институте имени Горького в Москве. Свои первые стихи писал на русском языке, однако во время учебы полностью перешел на белорусский.
С 1972 года Некляев работал в журналистике. В разные годы был старшим редактором литературно-драматических программ Белорусского телевидения, главным редактором журнала «Крыніца» и еженедельника «Літаратура і мастацтва». В 1998–2001 годах возглавлял Союз белорусских писателей, а в 2005–2009 годах — Белорусский ПЕН-центр.
Эмиграция и политика
В конце 1990-х руководство Союза белорусских писателей во главе с Некляевым открыто выступило против создания так называемого союзного государства Беларуси и России. На фоне усилившегося политического давления в 1999 году он покинул страну и несколько лет жил в Польше и Финляндии. В Беларусь вернулся в 2003 году после смерти писателя Василя Быкова.
В 2010 году Некляев выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.
19 декабря 2010 года, в день голосования, колонна его сторонников подверглась нападению силовиков по пути к площади Независимости. Самого Некляева жестоко избили, после чего он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В ту же ночь сотрудники КГБ вывезли его из больницы в следственный изолятор. Позже суд признал политика виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорил к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. В 2013 году он был окончательно освобожден от наказания. Владимир Некляев становится одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса и активно принимает участие в акциях протеста.
Во время революции 2020 года он открыто поддержал участников демонстраций и принимал участие в многотысячных маршах в Минске.
После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Некляев покинул Беларусь. В настоящее время он живет во Вроцлаве.