Российский олигарх назвал пять сценариев будущего России 9.07.2026, 15:04

Андрей Мельниченко

Один из них — внутренняя дестабилизация.

Один из богатейших российских бизнесменов Андрей Мельниченко, занимающий восьмое место в российском рейтинге Forbes, представил пять возможных сценариев будущего России после противостояния с Западом. Как пишет The Economist, большинство из них выглядят для страны неблагоприятными: зависимость от внешних центров силы, усиление влияния Китая, внутренний кризис или превращение в изолированное милитаризированное государство по образцу Северной Кореи.

Первый сценарий предполагает возвращение России в западную систему, однако на второстепенных ролях. По мнению Мельниченко, в этом случае Москва окажется в зависимости от нового «сюзерена».

Второй вариант — переориентация на Китай. При таком развитии событий Россия станет сырьевым придатком и буферной зоной в сфере влияния Пекина. По оценке миллиардера, разница между первым и вторым сценарием заключается лишь в том, кто будет главным внешним центром силы.

Третий сценарий предусматривает внутреннюю дестабилизацию, сопровождающуюся борьбой различных элитных и силовых группировок за ресурсы. С учетом ядерного статуса России такой вариант Мельниченко считает одним из самых опасных.

Четвертый путь — превращение страны в закрытое государство по северокорейской модели с милитаризацией, репрессиями, нормированием и постоянной внешней конфронтацией. По мнению бизнесмена, в таком случае противостояние с внешним миром станет главным инструментом внутренней политики. Он также допускает риск распространения военных конфликтов на другие страны.

Единственным благоприятным сценарием Мельниченко считает Россию как «суверенное» государство, однако вкладывает в это понятие иной смысл, чем российское руководство. Если для Владимира Путина суверенитет связан с геополитическим противостоянием Западу, то, по мнению миллиардера, он должен означать устойчивую экономику, ориентированность власти на благополучие граждан, предсказуемую внешнюю политику и создание условий, при которых люди захотят жить и возвращаться в страну.

Как отмечает The Economist, Мельниченко не призывает к прямой смене власти, однако предложенная им модель предполагает отказ от системы единоличного управления. По его мнению, к принятию ключевых решений должны быть привлечены представители бизнеса, технократических кругов, гражданского общества и различных политических сил.

По оценке издания, подобные заявления свидетельствуют о растущем беспокойстве части российской элиты. Вместо разговоров о победе все чаще обсуждаются сценарии, при которых сохранение нынешнего курса ведет к усилению зависимости, международной изоляции или глубокому внутреннему кризису. В этой логике позитивное будущее России возможно лишь при отказе от нынешнего понимания «суверенитета», основанного на постоянной конфронтации с Западом.

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