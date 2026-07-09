Пустующие дома в этой области нарасхват у белорусов 9.07.2026, 10:13

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Фото: Maksim Safaniuk / Shutterstock.com

И это не Минщина.

Национальное кадастровое агентство поделилось статистикой по числу проданных пустующих домов за II квартал 2026 года.

Всего с апреля по июнь в Беларуси совершено 357 сделок по такой недвижимости (217 без торгов, 140 через аукцион), заметила «Точка».

По 193 из них (почти в каждом 2-м случае) стоимость дома составила всего 1 базовую величину.

Самым результативным месяцем стал июнь: проведено 147 сделок.

Цифры по областям

Регионом-лидером, где за эти три месяца продано больше всего пустующих домов, оказалась Гродненщина. Там за II квартал купили 96 объектов такой недвижимости.

Далее идет Минская область, где совершено 64 сделки по пустующим домам. На Брестчине – на одну меньше.

В Витебской области новых владельцев обрели 57 пустующих домов, в Могилевской – 56, в Гомельской – 21.

- Интерес к покупке загородной недвижимости за символическую плату остается высоким, – обратили внимание в Национальном кадастровом агентстве.

Там отметили, что пустующие дома по-прежнему привлекают тех, кто ищет бюджетный вариант для летней дачи или просто участок в тихой сельской местности.

Единый реестр пустующих домов периодически предоставляет новые возможности.

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