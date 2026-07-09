УЕФА готова заблокировать возвращение России в мировой футбол 1 9.07.2026, 10:19

Против допуска РФ выступают крупнейшие футбольные федерации Европы.

УЕФА готова воспрепятствовать возвращению российских команд на международную арену, несмотря на то что Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно снял отстранение с Олимпийского комитета России. Такое развитие событий может привести к новому конфликту между европейской и мировой футбольными организациями, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

ФИФА заявила, что изучит решение МОК, прежде чем определиться с дальнейшими шагами. При этом, по данным источников в нескольких национальных ассоциациях, в УЕФА не видят реальных шансов на возвращение российских клубов и сборных в европейские соревнования.

Против допуска России по-прежнему выступают крупнейшие футбольные федерации Европы, включая Англию, Германию и Францию. Кроме того, именно УЕФА организует европейский отборочный турнир чемпионата мира, что дает союзу значительное влияние на вопрос участия российских команд.

Еще три года назад УЕФА отказалась от идеи вернуть российские юношеские сборные после резкой критики со стороны более десятка национальных ассоциаций. Повторения подобной ситуации в организации не хотят, тем более что президент УЕФА Александер Чеферин готовится к новым выборам.

В то же время глава ФИФА Джанни Инфантино не скрывает, что поддерживает идею возвращения России в мировой футбол. Ранее он заявлял, что отстранение не принесло ожидаемого результата, а лишь усилило напряженность.

Даже если ФИФА найдет способ допустить Россию к квалификации чемпионата мира через другую конфедерацию, проблему это может не решить. Европейские сборные уже рассматривают возможность бойкота турнира, если российская команда получит право сыграть на мировом первенстве.

Таким образом, вопрос возвращения России рискует стать новой точкой противостояния между ФИФА и УЕФА.

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