«Из казино Лукашенко не выпустят» 2 9.07.2026, 10:54

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Диктатор сейчас панически боится реального военного ответа.

В интервью Financial Times Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко, помогая российскому вторжению, рассчитывал «сорвать джекпот», но просчитался: «Он зашел в казино не в тот день».

Что именно имел в виду президент Украины? В чем главный стратегический просчет белорусского диктатора? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Владимир Зеленский абсолютно точно описал психологию политического игрока, который поставил всё на один номер и проиграл. В феврале 2022 года Лукашенко был свято уверен, что российская армия возьмет Киев «за три дня», Украина как суверенное государство исчезнет, а он получит свой «джекпот» — пожизненный статус триумфатора, геополитические бонусы от Кремля и расширение влияния.

Его главный стратегический просчет — это недооценка стойкости украинского народа и затяжной характер войны, который превратил Беларусь в зажатого в угол соучастника агрессии. Вместо дивидендов победителя он получил полное разрушение остатков международной репутации, тотальную экономическую зависимость от Москвы и угрозу потери власти. Лукашенко сейчас панически боится реального военного ответа Украины и дальнейшей эскалации. Именно поэтому он прагматично пытается «сдать назад», заявляя, что не пустит белорусских солдат в эту «бойню». Но из казино так просто не выпускают — он стал заложником собственной же ошибочной ставки.

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