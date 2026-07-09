закрыть
9 июля 2026, четверг, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Из казино Лукашенко не выпустят»

2
  • 9.07.2026, 10:54
  • 2,472
«Из казино Лукашенко не выпустят»

Диктатор сейчас панически боится реального военного ответа.

В интервью Financial Times Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко, помогая российскому вторжению, рассчитывал «сорвать джекпот», но просчитался: «Он зашел в казино не в тот день».

Что именно имел в виду президент Украины? В чем главный стратегический просчет белорусского диктатора? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Владимир Зеленский абсолютно точно описал психологию политического игрока, который поставил всё на один номер и проиграл. В феврале 2022 года Лукашенко был свято уверен, что российская армия возьмет Киев «за три дня», Украина как суверенное государство исчезнет, а он получит свой «джекпот» — пожизненный статус триумфатора, геополитические бонусы от Кремля и расширение влияния.

Его главный стратегический просчет — это недооценка стойкости украинского народа и затяжной характер войны, который превратил Беларусь в зажатого в угол соучастника агрессии. Вместо дивидендов победителя он получил полное разрушение остатков международной репутации, тотальную экономическую зависимость от Москвы и угрозу потери власти. Лукашенко сейчас панически боится реального военного ответа Украины и дальнейшей эскалации. Именно поэтому он прагматично пытается «сдать назад», заявляя, что не пустит белорусских солдат в эту «бойню». Но из казино так просто не выпускают — он стал заложником собственной же ошибочной ставки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый