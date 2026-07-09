закрыть
9 июля 2026, четверг, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ИИ-актриса сыграет главную роль в полнометражном фильме

2
  • 9.07.2026, 11:27
ИИ-актриса сыграет главную роль в полнометражном фильме

Над картиной работают реальные режиссеры и сценаристы.

Что, если наши потомки будут вешать на стены плакаты с ИИ-звёздами? Возможно, до этих времён ещё далеко, однако ИИ-актриса Тилли Норвуд уже готовится к «съёмкам» в первом полнометражном фильме, пишет «Нож».

Тилли Норвуд — первая в мире артистка, от и до сгенерированная при помощи искусственного интеллекта. В прошлом году её презентовали гостям кинофестиваля в Цюрихе, что вызвало неоднозначную реакцию в кругу кинематографистов.

В июле этого года компания Particle 6 объявила, что Тилли утверждена на свою первую главную роль в полнометражном фильме Misaligned («Смещённая»). Нордвуд будет играть саму себя — молодую ИИ-сущность, которая постепенно обретает чувства.

Над картиной работают реальные режиссёры и сценаристы. Местом действия станет «вселенная Тилли» — некий «сюрреалистичный цифровой мир», расположенный в облаках.

«ИИ может помочь в создании высококачественных фильмов, но только при условии значительного участия человека в процессе, его мастерства и рассудительности», — рассуждает Элин ван дер Вельден, гендиректор и основательница Particle 6.

По словам Элин ван дер Вельден, фильм подтолкнёт людей к разговору о страхах по поводу развития ИИ. При этом лента не будет нравоучительной — в сценарии много смешных и абсурдных сцен.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый