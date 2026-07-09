ИИ-актриса сыграет главную роль в полнометражном фильме 2 9.07.2026, 11:27

Над картиной работают реальные режиссеры и сценаристы.

Что, если наши потомки будут вешать на стены плакаты с ИИ-звёздами? Возможно, до этих времён ещё далеко, однако ИИ-актриса Тилли Норвуд уже готовится к «съёмкам» в первом полнометражном фильме, пишет «Нож».

Тилли Норвуд — первая в мире артистка, от и до сгенерированная при помощи искусственного интеллекта. В прошлом году её презентовали гостям кинофестиваля в Цюрихе, что вызвало неоднозначную реакцию в кругу кинематографистов.

В июле этого года компания Particle 6 объявила, что Тилли утверждена на свою первую главную роль в полнометражном фильме Misaligned («Смещённая»). Нордвуд будет играть саму себя — молодую ИИ-сущность, которая постепенно обретает чувства.

Над картиной работают реальные режиссёры и сценаристы. Местом действия станет «вселенная Тилли» — некий «сюрреалистичный цифровой мир», расположенный в облаках.

«ИИ может помочь в создании высококачественных фильмов, но только при условии значительного участия человека в процессе, его мастерства и рассудительности», — рассуждает Элин ван дер Вельден, гендиректор и основательница Particle 6.

По словам Элин ван дер Вельден, фильм подтолкнёт людей к разговору о страхах по поводу развития ИИ. При этом лента не будет нравоучительной — в сценарии много смешных и абсурдных сцен.

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