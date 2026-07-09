Когда в России начнется революция? 2 Виталий Надурак

9.07.2026, 11:18

1,218

Виталий Надурак

Ответ на этот вопрос гораздо сложнее, чем может показаться.

На фоне растущего недовольства россиян положением дел в их стране все чаще звучит вопрос: когда же они наконец начнут бунтовать?

Подобные разговоры понятны, ведь многим хочется верить, что российский режим вскоре рухнет под давлением внутренних проблем. Однако ответ на этот вопрос гораздо сложнее, чем может показаться.

Когда я слышу разговоры на эту тему, то вспоминаю книгу известного исследователя революций Джека Голдстоуна. В ней он сформулировал то, что назвал «парадоксом революции»: революции невозможно предсказать, но после того, как они происходят, цепь событий, приведшая к ним, кажется совершенно очевидной. Именно поэтому революции обычно становятся неожиданностью для всех — правителей, иностранных государств и даже самих революционеров.

Дело в том, что факторы, создающие предпосылки для революции, хорошо известны. Рост недовольства населения, экономические трудности, конфликты внутри элит, неблагоприятная международная ситуация и другие подобные факторы могут серьезно ослабить режим и сделать его уязвимым.

Однако ни один из них — и даже все они вместе — не приводит автоматически к революции. Власть может подавить недовольство репрессиями, перенаправить его в выгодное для себя русло, а общество — постепенно приспособиться даже к резкому ухудшению условий жизни.

Именно поэтому Голдстоун подчеркивает: исследователи способны определить, в каких странах революция возможна, но не могут предсказать, произойдет ли она на самом деле.

Ситуация в России сегодня действительно соответствует многим из тех условий, которые Голдстоун считает предпосылками революций. Становится заметным недовольство текущим положением дел среди все большей части населения и военнослужащих. Представители российских элит все чаще — хотя преимущественно анонимно — выражают в западных СМИ несогласие с политикой Путина. Экономические проблемы усугубляются, а ход войны против Украины все меньше соответствует ожиданиям Кремля. Все это дает основания полагать, что революция в России вполне возможна. Однако предсказать, перерастут ли эти факторы в революционные события, невозможно. И лишь если революция все же произойдет, станет понятно, какая именно цепь событий к ней привела.

Голдстоун также обращает внимание на еще одно важное обстоятельство. Если необходимые предпосылки уже сложились, то даже сравнительно незначительное событие может стать той искрой, которая запустит революционный процесс. Каким будет это событие и произойдет ли оно вообще — предсказать так же невозможно.

Поэтому, как бы нам ни хотелось, чтобы в России наконец вспыхнул бунт, который положит конец режиму, ведущему войну против Украины, такой сценарий не является неизбежным и уж точно не гарантирован. Следовательно, нам следует сохранять интеллектуальную скромность и терпение, работая над усилением условий, благоприятных для смены российского режима. А дальше история и его величество Случай всё расставят по своим местам.

Виталий Надурак, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com