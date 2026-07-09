Производство Patriot в Украине: что известно на данный момент 1 9.07.2026, 11:07

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До настоящего времени лицензии получили лишь несколько союзников США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре. Трамп отметил, что США намерены помочь Киеву организовать собственное производство комплексов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Если инициатива будет реализована, Украина впервые получит возможность самостоятельно выпускать одну из самых востребованных в мире систем ПВО. Однако эксперты предупреждают, что путь от политического решения до серийного производства может занять несколько лет. Необходимо не только оформить лицензионные соглашения, но и создать производственную базу, подготовить специалистов и выстроить сложную цепочку поставок компонентов.

Вопрос приобретает особую актуальность на фоне усилившихся российских ракетных ударов. Украинские власти неоднократно заявляли о дефиците ракет-перехватчиков для Patriot. Во время одной из последних массированных атак, по данным Киева, силы ПВО не смогли уничтожить ни одну из 23 выпущенных баллистических ракет. В результате ударов погибли более 50 человек.

Дополнительной проблемой считается высокий мировой спрос на комплексы Patriot и боеприпасы к ним. Запасы ракет сокращаются из-за нескольких вооруженных конфликтов, а производители не успевают быстро восполнять потребности всех заказчиков.

Пока также неясно, какую именно версию системы Украина сможет выпускать. Речь может идти либо о ракетах PAC-2, разработанных компанией RTX, либо о более современных PAC-3 производства Lockheed Martin, которые считаются значительно эффективнее при перехвате баллистических целей.

До настоящего времени лицензии на производство Patriot получили лишь несколько союзников США, включая Германию и Японию. В Киеве при этом утверждают, что украинская оборонная промышленность обладает необходимыми компетенциями для освоения выпуска подобных систем после получения соответствующих технологий и разрешений.

Даже если соглашение будет подписано в ближайшее время, запуск полноценного производства вряд ли станет быстрым процессом. Тем не менее сама возможность локального выпуска Patriot может существенно укрепить украинскую систему противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе и снизить зависимость от зарубежных поставок.

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