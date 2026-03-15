Блогер Виктория Боня призвала россиян к бунту 14 15.03.2026, 19:37

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Она высказалась о проблемах в России.

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня прокомментировала ситуацию с изъятием и уничтожением скота у жителей Новосибирской области. В своем видео в Instagram, опубликованном вечером 13 марта, она резко раскритиковала действия местных властей и заявила, что к ней обращаются за помощью фермеры.

По словам Бони, для многих сельских жителей домашний скот — это не просто хозяйство, а основной источник дохода и способ поддерживать минимальный уровень жизни. Она отметила, что понимает необходимость мер, если животные действительно заражены, однако, по ее мнению, под изъятие могут попадать и здоровые животные.

Также блогер затронула тему ограничений в интернете, заявив о недовольстве блокировками популярных платформ и общим усилением контроля.

Кроме того, Боня вспомнила историю блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой во время нахождения под домашним арестом обнаружили онкологическое заболевание. Боня заявила, что подобные ситуации вызывают у нее серьезные вопросы к происходящему в стране, и призвала общество активнее высказывать свою позицию. Блогер предложила «всем встать и бунтовать».

Ранее сообщалось, что в нескольких селах Новосибирской области власти начали изымать и уничтожать скот у местных жителей. Официальной причиной назван карантин, введенный из-за вспышек пастереллёза и бешенства. Однако фермеры утверждают, что под изъятие попадают и здоровые животные, а для многих семей их хозяйство является единственным источником дохода.

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