Tesla устроила гонки на трассе: водитель авто спокойно спал за рулем 9.07.2026, 10:29

Видеофакт.

В Британской Колумбии проводится расследование после того, как в сети завирусилось видео, на котором женщина крепко спит за рулем Tesla. В это же время ее автомобиль двигался по трассе с высокой скоростью.

Водитель Карли Кинг заметила женщину, склонившую голову набок, в больших солнцезащитных очках. Глаза водителя Tesla были плотно закрыты, что указывало на то, что женщина крепко уснула прямо за рулем, пишет Futurism.

Официальные лица пока не подтвердили, включила ли владелица Tesla автопилот прежде, чем заснуть за рулем. Это уже далеко не первый случай, когда люди спят за рулем автомобиля, полностью полагаясь на роботизированную систему управления авто.

С прошлого года Tesla даже начала рекомендовать сонливым водителям переключать авто на функцию полного автономного вождения (FSD).

Главный редактор Electrek Фред Ламберт указывает на то, что большие солнечные очки на спящем водителе, видимо, обманули бортовую камеру авто. Эта система призвана отслеживать внимание водителя.

- В этом и проблема: когда глаза скрыты, камера не может подтвердить внимательность, поэтому система переключается на старый метод «напоминания» о рулевом колесе — периодические проверки крутящего момента на руле, — объясняет Ламберт.

С тех пор появилась целая индустрия аксессуаров для Tesla, позволяющих водителям обмануть систему обнаружения крутящего момента, например, подвешивая груз к рулевому колесу. Неясно, использовала ли водитель на вирусном видео такое устройство.

Управление с системой автономного вождения 2-го уровня, такой как FSD от Tesla, требует от водителя возможности в любой момент взять управление на себя. Более сложные системы 3-го, 4-го или 5-го уровней были официально запрещены в Канаде в апреле 2024 года.

Вероятность того, что водитель может столкнуться с серьезными юридическими последствиями, от простого штрафа до уголовного преследования, высока.

«Вы всегда должны быть бдительными, трезвыми, полностью сосредоточенными на дороге, хотя бы с одной рукой на руле. В Британской Колумбии незаконно полагаться на технологии полного автономного вождения», — заявил сотрудник отдела по связям со СМИ дорожной полиции Британской Колумбии Майкл Маклафлин Центру по контролю и профилактике заболеваний.

«Вы не можете позволить роботу управлять вашей машиной», — добавил он.

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