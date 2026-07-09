Игроки румынского клуба отказались подавать руку футболистам «МЛ Витебск» 9.07.2026, 10:39

фото: tribuna.com

Демарш перед матчем ЛЧ.

Старт «МЛ Витебск» в квалификации Лиги чемпионов запомнился не только разгромным поражением 1:4 от румынской «Университати», но и политическим демаршем перед стартовым свистком.

Как отметила «Трибуна», сразу несколько игроков румынской команды отказались участвовать в традиционном предматчевом приветствии и не стали аплодировать футболистам белорусского клуба.

В объективы камер попали грузинский легионер Анзор Мехвабишвили и португалец Самуэл Телес. Ранее о своём принципиальном намерении не здороваться с белорусами публично заявлял украинский защитник «Университати» Александр Романчук.

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