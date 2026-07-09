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Ученые впервые в истории «поймали» момент рождения нового куска Земли

  • 9.07.2026, 15:51
Ученые впервые в истории «поймали» момент рождения нового куска Земли

Наблюдения помогли разгадать давнюю загадку.

Ученые впервые смогли задокументировать процесс рождения новой океанической коры Земли – явление, которое до сих пор считалось невозможным для наблюдения, пишет Nature.

Открытие сделала команда под руководством морского геофизика Жан-Ива Роайе из Французского национального центра научных исследований.

Большая часть земной коры образуется в океанских глубинах, куда не дотягивается человеческий взгляд – вдоль системы срединно-океанических хребтов протяженностью 65 тысяч километров. Именно там, в местах расхождения тектонических плит, магма прорывается сквозь дно, застывает и формирует новый участок планетарной поверхности.

Еще в феврале 2024 года команда разместила подводную обсерваторию OHA-GEODAMS у острова Амстердам, в зоне Южно-Индийского хребта между Австралией и Антарктидой. Пять автономных гидрофонов должны были зафиксировать редкий момент разрыва дна.

«Мы и не мечтали зафиксировать столь масштабное событие и надеялись хотя бы измерить медленное растяжение хребта – возможно, на несколько сантиметров. Вместо этого нам выпало событие, которое случается раз в сорок лет, и мы измерили смещение в несколько метров в обе стороны!», – рассказал Роайе.

Уже в апреле 2024 года, всего через несколько месяцев после установки оборудования, дно океана раскололось. По словам учёного, «то, что произошло за эти 16 дней, – это то, что ось хребта не выдержала, и накопившаяся под ней магма прорвалась в океаническую кору».

Гигантские магматические «дайки» прошли сквозь кору менее чем за два часа, выбросив примерно 150 миллионов кубических метров расплава. Это вызвало землетрясения, пробудило давно «заснувшие» разломы и осушило магматический резервуар под хребтом. В конце концов «дайки» достигли поверхности дна, и лава вылилась наружу, а дно провалилось ещё глубже – в общей сложности на 4,2 метра.

«В целом дно долины вдоль оси хребта опустилось на 4,2 метра, соскользнув по ограничивающим разломам, – сказал Роайе. - В пиковые моменты хребет расходился со скоростью 5 сантиметров в минуту – это почти в полмиллиона раз быстрее среднего многолетнего темпа, который обычно составляет 6,3 сантиметра в год.

Измеренные горизонтальные смещения (2–4 метра) эквивалентны 30–60 годам непрерывного расширения со скоростью 6,3 сантиметра в год – это даёт представление о периодичности таких «квантовых» событий».

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