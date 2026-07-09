Кястутис Будрис: Мы будем добиваться новых санкций против Лукашенко 2 9.07.2026, 16:52

Кястутис Будрис

Беларусь - источник гибридных угроз.

На фоне обеспокоенности оппозиции изменением формулировок в программе XXI правительства в отношении Беларуси временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что пока Минск не изменит свою политику, позиция Вильнюса останется прежней, передает LRT.

«Интерес Литвы в отношениях с Беларусью заключается в обеспечении безопасности. Беларусь является источником гибридных угроз и различных действий, направленных против Литвы. Пока Беларусь продолжает такую политику, Литва будет придерживаться жесткого курса, мы будем добиваться введения дополнительных санкций (...) такова наша позиция, и я не вижу здесь никаких изменений», — заявил политик в четверг в эфире Žinių radijas.

В программе правительства под руководством назначенного премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса несколько изменена риторика в отношении Белорусской АЭС в Островце. В документе обещано поднимать вопрос безопасности станции на международных площадках, добиваться соблюдения Беларусью самых высоких стандартов ядерной и экологической безопасности, а также выполнения международных обязательств.

В программе Инги Ругинене отмечалось, что эксплуатация Белорусской АЭС представляет постоянную угрозу. Правительство также обещало сохранять вопрос станции в политической повестке ЕС до ее закрытия и устранения всех проблем, связанных с экологической и ядерной безопасностью.

По словам Будриса, часть этих аспектов будет отражена в плане реализации программы правительства.

«Не следует рассматривать программу правительства как документ по оценке угроз или стратегию национальной безопасности, где перечислен весь спектр рисков, опасностей и угроз. Это документ другого характера. Это политическая программная декларация о том, что именно мы намерены делать», — пояснил министр.

Он также заверил, что, пока Беларусь не изменит свою политику, Литва продолжит выступать за продление санкций, введенных против Минска.

«Если будут такие условия — будем придерживаться такой позиции, если условия изменятся — будем действовать иначе. Но каждый раз, когда поступит предложение Министерства иностранных дел о необходимых шагах, будет указана причина: Литве необходимо то, то и то, поэтому мы предлагаем придерживаться именно такой позиции. А не потому, что это нужно кому-то другому или потому, что кто-то просто упрямо хочет, чтобы санкции продолжались», — сказал Будрис.

Первые санкции против режима Александра Лукашенко Литва ввела в 2020 году после массовых репрессий в отношении тысяч участников протестов, требовавших отменить результаты президентских выборов и провести честное голосование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com