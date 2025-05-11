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Глава МИД Литвы настаивает на санкциях, если РФ не пойдет на прекращение огня с 12 мая

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  • 11.05.2025, 16:48
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Глава МИД Литвы настаивает на санкциях, если РФ не пойдет на прекращение огня с 12 мая
Кястутис Будрис

Путин специально тянет время.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что российский диктатор Владимир Путин специально тянет время во избежание реального пути к миру. В ответном сообщении на платформе X он настаивает на дополнительных санкциях против страны-агрессора, если та не примет прекращение огня с 12 мая.

«Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников ночью обрушился на Украину. Путин играет в свою привычную игру – использует террор как рычаг влияния и тянет время во избежание любого реального пути к миру», – говорится в сообщении.

По словам главы литовского МИДа, говорить о мире, когда российские бомбы продолжают падать на украинских мирных жителей – это фарс.

Он отметил позицию, которой придерживаются европейские лидеры: Россия должна пойти на долгосрочное прекращение огня с 12 мая, иначе против страны-агрессора будут введены новые санкции.

«Тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безусловного прекращения огня, говорит нам обо всем. Этот подход работает – и мы должны его придерживаться. Теперь мы должны довести дело до конца. Если российские пушки не замолчат до понедельника, новый раунд санкций должен быть внедрен — без колебаний», — подытожил Будрис.

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