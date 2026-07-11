В Крыму ввели ограничения на снятие наличных 3 11.07.2026, 14:23

Ограничения связаны с «повышенной нагрузкой» на сеть.

Вслед за дефицитом бензина, охватившим Крым из-за ударов Украины по «сухопутному коридору» и судам в Керченском проливе, на полуострове, похоже, возник дефицит наличных рублей.

Как сообщает РБК, госбанк ВТБ, оперирующий сетью из 1,4 тысячи банкоматов в Крыму, ввел ограничения на снятие денег с карт сторонних банков. Сниженные лимиты будут действовать до 1 августа и связаны с «повышенной нагрузкой» на сеть, заявили в банке.

По данным ПСКБ, небольшого крымского банка, в банкоматах ВТБ можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Лимиты были снижены в 10 и в 6 раз соответственно: ранее они составляли 150 тысяч и 300 тысяч рублей.

Жительница Крыма рассказала The Moscow Times, что в ВТБ также введены лимиты на количество операций по снятию наличных. После одной из таких операций она получила чек, где говорилось, что у нее осталось «два снятия» на территории Республики Крым. «В отделении молодой человек, руководитель отделения, сказал мне не драматизировать, мол, сами не видите, что творится», — пожаловалась крымчанка.

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