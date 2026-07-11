Минск затопило 11.07.2026, 13:52

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Фото: auto.onliner.by

Видеофакт.

В Минске продолжается сильный дождь, который существенно осложнил дорожную обстановку в городе. Местные Telegram-каналы публикуют видео.

На отдельных участках улично-дорожной сети и транспортных развязках образовались подтопления, из-за чего движение транспорта осуществляется с пониженной скоростью.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей и пешеходов призывают соблюдать повышенную осторожность, неукоснительно следовать Правилам дорожного движения, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, затопило Гомель.

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