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В Японии обнаружили самые большие в мире залежи золота

  • 11.07.2026, 13:09
В Японии обнаружили самые большие в мире залежи золота
фото: Wikimedia Commons

Они находятся в затопленном вулканическом кратере.

Японские ученые нашли потенциально уникальный участок для создания первого в мире коммерческого подводного золотого рудника. В затопленном вулканическом кратере Хигаси-Аогасима, расположенном примерно в 350 километрах к югу от Токио, исследователи обнаружили необычайно высокую концентрацию золота.

Об этом пишет Science Alert.

Специалисты из Токийского университета Сидзуока и Университета Васэда изучили образцы пород с помощью высокочувствительного метода вторичной ионной масс-спектрометрии (SIMS). Анализ показал, что подводные гидротермальные источники, известные как «черные курильщики», выносят из глубин Земли так называемое невидимое золото.

Особенность обнаруженного металла заключается в том, что его невозможно рассмотреть не только невооруженным глазом, но и с помощью обычного микроскопа. Золото присутствует в породах в виде наночастиц или отдельных атомов, встроенных в структуру пирита — минерала, который из-за внешнего сходства часто называют «золотом дураков».

По словам исследователей, пирит из кальдеры Хигаси-Аогасима содержит самую высокую из известных на сегодняшний день концентраций золота среди гидротермальных месторождений планеты. Дополнительным преимуществом участка является его относительно небольшая глубина, что делает его привлекательным с точки зрения возможной промышленной разработки.

Однако идея добычи золота на глубине вызывает серьезные дискуссии среди ученых и экологов. Гидротермальные источники являются местом обитания уникальных морских экосистем, в которых встречаются редкие виды крабов, рыб, осьминогов, губок, кораллов и трубчатых червей. Поэтому многие специалисты выступают за защиту таких территорий от промышленного освоения.

На сегодняшний день в мире не существует ни одной действующей коммерческой подводной золотой шахты. Один из наиболее известных проектов у берегов Папуа — Новой Гвинеи завершился неудачей из-за финансовых проблем компании-оператора и масштабных экологических протестов. После этого власти страны ввели мораторий на новые проекты глубоководной добычи, а ряд тихоокеанских государств поддержал ограничения как минимум до 2030 года.

По мнению авторов работы, новые результаты свидетельствуют о том, что запасы золота в районе Хигаси-Аогасима могут быть еще больше, чем считалось ранее.

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