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Объявлены номинанты премии «Эмми-2026»

  • 11.07.2026, 13:17
Объявлены номинанты премии «Эмми-2026»

Лидером по количеству номинаций стал медицинский сериал «Больница Питт».

Американская телевизионная академия объявила номинантов 78‑й премии «Эмми», которая состоится 14 сентября. Лидером по количеству номинаций стал медицинский сериал «Больница Питт» — он претендует сразу на рекордные 25 наград, пишет Vogue.

За ним следует сериал «Хитрости» — комедия о рабочих отношениях легендарной дивы стендап-комедии из Лас-Вегаса и молодой сценаристки, представленная в 24 номинациях.

Также среди лидеров «Эмми» в этом году — популярный сериал «Бухта вдов». Это комедия ужасов о событиях в островном городке в Новой Англии, над которым висит многовековое проклятие, приносящее жителям разнообразные сверхъестественные бедствия. Сериал получил 19 номинаций.

А сериал «Медведь», рассказывающий о буднях небольшого семейного ресторана в Чикаго с Джереми Алленом Уайтом в роли шеф-повара Карми, представлен в 23 номинациях.

Лучший драматический сериал

* «Дипломатка» (The Diplomat)

* «Позолоченный век» (The Gilded Age)

* «Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms)

* «Рай» (Paradise)

* «Питт» (The Pitt)

* «Одна из немногих» (Pluribus)

* «Медленные лошади» (Slow Horses)

* «Ваши друзья и соседи» (Your Friends & Neighbors)

Лучший комедийный сериал

* «Начальная школа «Эбботт» (Abbott Elementary)

* «Медведь» (The Bear)

* «Хитрости» (Hacks)

* «У Марго проблемы с деньгами» (Margo’s Got Money Troubles)

* «Никто этого не хочет» (Nobody Wants This)

* «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building)

* «Правдивая терапия» (Shrinking)

* «Бухта вдов» (Widow’s Bay)

Лучший мини-сериал или антология

* «Вся её вина» (All Her Fault)

* «Зверь во мне» (The Beast in Me)

* «Грызня» (Beef)

* «DTF: Сент-Луис» (DTF: St Louis)

* «История любви» (Love Story)

Лучшая режиссура комедийного сериала

* «Начальная школа «Эбботт»

* «Медведь»

* «Компания боссов» (The Chair Company)

* «Хитрости»

* «Шоу мисс Пэт» (The Ms. Pat Show)

* «Бухта вдов»

Лучшая режиссура драматического сериала

* «Позолоченный век»

* «Рай»

* «Больница Питт»

* «Одна из немногих»

* «Медленные лошади»

* «Задание»

Лучшая режиссура мини-сериала, антологии или телефильма

* «Грызня»

* «Чёрный кролик»

* «DTF: Сент-Луис»

Лучший актёр в комедийном сериале

* Яхья Абдул-Матин II — «Чудо-человек» (Wonder Man)

* Стив Карелл — «Петух» (Rooster)

* Мэттью Риз — «Бухта вдов» (Widow’s Bay)

* Джейсон Сигел — «Терапия» (Shrinking)

* Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building)

Лучший актёр в драматическом сериале

* Стерлинг К. Браун — «Рай» (Paradise)

* Гэри Олдман — «Медленные лошади» (Slow Horses)

* Марк Руффало — «Задание» (Task)

* Руфус Сьюэлл — «Дипломатка» (The Diplomat)

* Ноа Уайли — «Питт» (The Pitt)

Лучший актёр в мини-сериале, антологии или телефильме

* Риз Ахмед — «Приманка» (Bait)

* Джейсон Бейтман — «Чёрный кролик» (Black Rabbit)

* Чарли Ханнэм — «Монстр: история Эда Гина» (Monster: The Ed Gein Story)

* Оскар Айзек — «Грызня» (Beef)

* Мэттью Риз — «Зверь во мне» (The Beast in Me)

Лучшая актриса в комедийном сериале

* Куинта Брансон — «Начальная школа «Эбботт» (Abbott Elementary)

* Айо Эдебири — «Медведь» (The Bear)

* Эль Фаннинг — «У Марго проблемы с деньгами» (Margo’s Got Money Troubles)

* Лиза Кудроу — «Возвращение» (The Comeback)

* Джин Смарт — «Хитрости» (Hacks)

Лучшая актриса в драматическом сериале

* Кэрри Кун — «Позолоченный век» (The Gilded Age)

* Чейз Инфинити — «Заветы» (The Testaments)

* Кери Рассел — «Дипломатка» (The Diplomat)

* Рея Сихорн — «Одна из немногих» (Pluribus)

* Зендея — «Эйфория» (Euphoria)

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