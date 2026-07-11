Объявлены номинанты премии «Эмми-2026»
- 11.07.2026, 13:17
Лидером по количеству номинаций стал медицинский сериал «Больница Питт».
Американская телевизионная академия объявила номинантов 78‑й премии «Эмми», которая состоится 14 сентября. Лидером по количеству номинаций стал медицинский сериал «Больница Питт» — он претендует сразу на рекордные 25 наград, пишет Vogue.
За ним следует сериал «Хитрости» — комедия о рабочих отношениях легендарной дивы стендап-комедии из Лас-Вегаса и молодой сценаристки, представленная в 24 номинациях.
Также среди лидеров «Эмми» в этом году — популярный сериал «Бухта вдов». Это комедия ужасов о событиях в островном городке в Новой Англии, над которым висит многовековое проклятие, приносящее жителям разнообразные сверхъестественные бедствия. Сериал получил 19 номинаций.
А сериал «Медведь», рассказывающий о буднях небольшого семейного ресторана в Чикаго с Джереми Алленом Уайтом в роли шеф-повара Карми, представлен в 23 номинациях.
Лучший драматический сериал
* «Дипломатка» (The Diplomat)
* «Позолоченный век» (The Gilded Age)
* «Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms)
* «Рай» (Paradise)
* «Питт» (The Pitt)
* «Одна из немногих» (Pluribus)
* «Медленные лошади» (Slow Horses)
* «Ваши друзья и соседи» (Your Friends & Neighbors)
Лучший комедийный сериал
* «Начальная школа «Эбботт» (Abbott Elementary)
* «Медведь» (The Bear)
* «Хитрости» (Hacks)
* «У Марго проблемы с деньгами» (Margo’s Got Money Troubles)
* «Никто этого не хочет» (Nobody Wants This)
* «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building)
* «Правдивая терапия» (Shrinking)
* «Бухта вдов» (Widow’s Bay)
Лучший мини-сериал или антология
* «Вся её вина» (All Her Fault)
* «Зверь во мне» (The Beast in Me)
* «Грызня» (Beef)
* «DTF: Сент-Луис» (DTF: St Louis)
* «История любви» (Love Story)
Лучшая режиссура комедийного сериала
* «Начальная школа «Эбботт»
* «Медведь»
* «Компания боссов» (The Chair Company)
* «Хитрости»
* «Шоу мисс Пэт» (The Ms. Pat Show)
* «Бухта вдов»
Лучшая режиссура драматического сериала
* «Позолоченный век»
* «Рай»
* «Больница Питт»
* «Одна из немногих»
* «Медленные лошади»
* «Задание»
Лучшая режиссура мини-сериала, антологии или телефильма
* «Грызня»
* «Чёрный кролик»
* «DTF: Сент-Луис»
Лучший актёр в комедийном сериале
* Яхья Абдул-Матин II — «Чудо-человек» (Wonder Man)
* Стив Карелл — «Петух» (Rooster)
* Мэттью Риз — «Бухта вдов» (Widow’s Bay)
* Джейсон Сигел — «Терапия» (Shrinking)
* Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building)
Лучший актёр в драматическом сериале
* Стерлинг К. Браун — «Рай» (Paradise)
* Гэри Олдман — «Медленные лошади» (Slow Horses)
* Марк Руффало — «Задание» (Task)
* Руфус Сьюэлл — «Дипломатка» (The Diplomat)
* Ноа Уайли — «Питт» (The Pitt)
Лучший актёр в мини-сериале, антологии или телефильме
* Риз Ахмед — «Приманка» (Bait)
* Джейсон Бейтман — «Чёрный кролик» (Black Rabbit)
* Чарли Ханнэм — «Монстр: история Эда Гина» (Monster: The Ed Gein Story)
* Оскар Айзек — «Грызня» (Beef)
* Мэттью Риз — «Зверь во мне» (The Beast in Me)
Лучшая актриса в комедийном сериале
* Куинта Брансон — «Начальная школа «Эбботт» (Abbott Elementary)
* Айо Эдебири — «Медведь» (The Bear)
* Эль Фаннинг — «У Марго проблемы с деньгами» (Margo’s Got Money Troubles)
* Лиза Кудроу — «Возвращение» (The Comeback)
* Джин Смарт — «Хитрости» (Hacks)
Лучшая актриса в драматическом сериале
* Кэрри Кун — «Позолоченный век» (The Gilded Age)
* Чейз Инфинити — «Заветы» (The Testaments)
* Кери Рассел — «Дипломатка» (The Diplomat)
* Рея Сихорн — «Одна из немногих» (Pluribus)
* Зендея — «Эйфория» (Euphoria)