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В Ошмянах бобер перешел дорогу по пешеходному переходу

  • 11.07.2026, 19:34
  • 1,258
В Ошмянах бобер перешел дорогу по пешеходному переходу

Необычный момент попал на видео.

В Ошмянах бобер стал настоящей звездой социальных сетей после того, как вечером уже в темноте перешел дорогу по пешеходному переходу.

Водители, которые стали свидетелями необычной ситуации, остановились и терпеливо ждали, пока зверёк спокойно завершит свой путь. Поведение бобра вызвало улыбки у очевидцев, некоторые достали телефоны и сняли этот момент на видео.

Запись быстро разошлась по социальным сетям и стала популярной. Пользователи с юмором отмечают, что в Беларуси правила дорожного движения знают даже бобры.

@zhiznelyb_osh В Ошмянах ПДД знают все😆😆😆😆 #Ошмяны #встреча #пешеходныйпереход #ночнойгород #ночнойгость ♬ оригинальный звук - user5361035759925

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