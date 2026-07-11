В Ошмянах бобер перешел дорогу по пешеходному переходу 11.07.2026, 19:34

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Необычный момент попал на видео.

В Ошмянах бобер стал настоящей звездой социальных сетей после того, как вечером уже в темноте перешел дорогу по пешеходному переходу.

Водители, которые стали свидетелями необычной ситуации, остановились и терпеливо ждали, пока зверёк спокойно завершит свой путь. Поведение бобра вызвало улыбки у очевидцев, некоторые достали телефоны и сняли этот момент на видео.

Запись быстро разошлась по социальным сетям и стала популярной. Пользователи с юмором отмечают, что в Беларуси правила дорожного движения знают даже бобры.

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