В «Минск-Мире» с потолка полилась вода 11.07.2026, 20:24

Последствия сильного ливня попали на видео.

Ливень сегодня особенно затронул квартал «Минск-Мир» — читатели Onlíner прислали видео последствий дождя в домах «Салоники» и «Сингапур». На кадрах видно, как с потолков полилась вода. Позже ситуацию прокомментировали представители жилого комплекса.

По словам читателя, это видео снято в доме «Салоники». На кадрах виден подъезд первого этажа, потоки воды с потолка заметны в нескольких местах, также видна падающая лампа.

На этом видео, по информации читательницы, первый этаж дома «Сингапур». Согласно ее словам, видео опубликовали в домовом чате в 12:34.

Ситуацию прокомментировали в жилом комплексе: там отметили, что в результате аномально сильного ливня в отдельных участках комплекса зафиксированы локальные подтопления дорог, а также залитие лобби жилого дома.

— Сразу после поступления информации на место прибыли специалисты управляющей организации ООО «Хэппи Планет». Для установления причины залития было выполнено вскрытие отделочного слоя потолочного перекрытия. По его результатам установлено, что причиной стало выдавливание соединения трубопровода внутренней ливневой системы вследствие подпора, возникшего в наружной системе ливневой канализации во время интенсивных осадков.

Специалисты управляющей организации выполнили работы по восстановлению поврежденного участка внутренней ливневой системы жилого дома. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий залития.

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