закрыть
11 июля 2026, суббота, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США согласились на новые переговоры с Ираном

1
  • 11.07.2026, 20:34
США согласились на новые переговоры с Ираном

Вашингтон требует гарантий безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

США и Иран согласились продолжить переговоры, несмотря на недавнее обострение ситуации в Ормузском проливе. Соединенные Штаты стремятся получить от Тегерана публичные гарантии безопасного транзита судов.

Об этом сообщает CBS News.

По информации издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже прибыл в Оман в субботу, 11 июля. Посредники из Омана, Катара и Пакистана пытаются организовать четырехсторонний телефонный звонок, пока глава иранского МИД находится в Маскате.

По данным СМИ, американскую делегацию на переговорах должны возглавить вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Однако иранская сторона заявляет, что встреча не состоится, пока Вашингтон «не отступит со своих позиций». При этом американские чиновники отмечают, что контакты последних дней были продуктивными.

В то же время, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона к диалогу, но выдвинул жесткое условие.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что режим прекращения огня ОКОНЧЕН!» - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров