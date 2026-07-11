США согласились на новые переговоры с Ираном 1 11.07.2026, 20:34

Вашингтон требует гарантий безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

США и Иран согласились продолжить переговоры, несмотря на недавнее обострение ситуации в Ормузском проливе. Соединенные Штаты стремятся получить от Тегерана публичные гарантии безопасного транзита судов.

Об этом сообщает CBS News.

По информации издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже прибыл в Оман в субботу, 11 июля. Посредники из Омана, Катара и Пакистана пытаются организовать четырехсторонний телефонный звонок, пока глава иранского МИД находится в Маскате.

По данным СМИ, американскую делегацию на переговорах должны возглавить вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Однако иранская сторона заявляет, что встреча не состоится, пока Вашингтон «не отступит со своих позиций». При этом американские чиновники отмечают, что контакты последних дней были продуктивными.

В то же время, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона к диалогу, но выдвинул жесткое условие.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что режим прекращения огня ОКОНЧЕН!» - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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