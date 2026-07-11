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Куда из Минска выгоднее лететь в июле, августе и сентябре

  • 11.07.2026, 20:46
Куда из Минска выгоднее лететь в июле, августе и сентябре

Дубай и Хайнань оказались доступнее Турции и Египта.

При выборе летнего тура одна цена мало о чем говорит. Семь ночей в китайской «тройке» с завтраками нельзя напрямую сравнивать с десятью ночами в Египте на «все включено». Важны не только итоговая сумма, но и продолжительность отдыха, категория отеля, питание и расходы, которые появятся уже на курорте, пишет Smartpress.by.

Самая низкая стартовая цена сейчас заявлена по ОАЭ. Семь ночей в городской гостинице Дубая с завтраками могут обойтись дешевле турецкой «тройки» на «все включено». Египет потребует большей суммы, но даст 11 ночей и питание. На Хайнане бюджетный отель позволит сэкономить на путевке, однако обеды и ужины придется оплачивать самостоятельно.

Мы сопоставили летние предложения белорусских турагентов и туроператоров из Минска на июль-август и сентябрь. Все цены приведены в долларах и рассчитаны на двух взрослых.

Три звезды: от $1574 за двоих

ОАЭ

Самый дешевый из найденных туров в трехзвездочный отель предлагается в Дубае: около $1574 за двух взрослых на семь ночей с вылетом из Минска 12 июля. В стоимость входят перелет и завтраки.

Это городской отель, а не пляжный комплекс. До общественного песчаного пляжа более километра, гостиница относится к пятой береговой линии. В конце июля аналогичный тур стоил около $1718 на двоих, а на 25 августа – примерно $1840.

Такой вариант подходит тем, кому важнее сам Дубай, прогулки и поездки по городу, чем возможность выйти из номера прямо к морю. К стоимости тура нужно прибавить расходы на обеды, ужины и транспорт до пляжа.

Хайнань

На Хайнане семидневный тур в отель 3 звезды на отдельных июльских датах стоил около $1633 на двоих. Перелет из Минска и завтраки включены.

Гостиница по этой цене находится примерно в 450 метрах от песчаного пляжа, на второй линии. Это один из наиболее доступных вариантов дальнего отдыха.

В другой подборке июльский тур в китайскую «тройку» предлагался на момент просмотра за $2285 на двоих. Разница показывает, насколько сильно цена зависит от даты вылета, наличия мест и конкретного отеля.

Основные расходы на курорте – обеды и ужины. Поэтому к концу недели разница с Турцией или Египтом, где действует «все включено», может заметно сократиться.

Турция

В Кемере семидневный тур в гостиницу 3 звезды с вылетом в середине июля предлагался примерно за $1892 на двоих. В стоимость входят перелет и питание по системе «все включено».

Галечный пляж расположен примерно в 100 метрах от отеля. Турецкая «тройка» стоит дороже бюджетных вариантов Дубая и Хайнаня, но часть разницы компенсирует питание.

При выборе нужно смотреть не только на расстояние до моря. У бюджетных гостиниц могут быть небольшая территория и компактный пляж, ограниченный выбор блюд, платный интернет и дополнительные сборы за отдельные услуги.

Египет

Одиннадцать ночей в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха с июльским вылетом стоили около $2632 на двоих. В пакет входят перелет и питание «все включено».

Собственный песчаный пляж у отеля с таким предложением находится на второй линии, ориентировочно в 200-1000 метрах от гостиницы. Перед бронированием стоит уточнить, нужно ли идти к морю пешком или отель организует трансфер.

По общей сумме Египет дороже остальных трехзвездочных вариантов, однако тур продолжается 11 ночей вместо семи. Основные расходы на питание уже включены.

Четыре звезды: Египет берет продолжительностью

В нашей подборке четырехзвездочный Египет с вылетом 22 августа на момент просмотра тура стоил $3011 за десять ночей на двоих. В цену входит «все включено», у комплекса есть частный пляж и коралловый риф.

Вылет 26 июля обходился в $3410. Конец августа оказался дешевле на $399, хотя условия проживания и продолжительность тура были сопоставимы.

На Хайнане четырехзвездочные отели предлагались за $2371-2560 на двоих за семь ночей. Речь идет о курортных районах Дадунхай и Ялунвань. В стоимость входят только завтраки, а точное расстояние до моря следует проверять по каждому объекту отдельно.

В Турции четырехзвездочная гостиница в центре Кемера стоила около $2922 за неделю на «все включено». Еще один вариант в Гёйнюке, с собственным пляжем через дорогу, предлагался примерно за $2977.

В ОАЭ ориентир для категории 4 звезды составляет около $2100-2200 за семь ночей с питанием. Однако самые дешевые конкретные предложения в подборке относились к сентябрю, а не к июлю или августу.

Пять звезд: ОАЭ дешевле, Турция привычнее

Бюджетные пятизвездочные отели Турции на семь ночей начинаются примерно от $2743 на двоих. В стоимость обычно входит «ультра все включено».

Один из июльских вариантов на первой береговой линии стоил около $2807. Спустя несколько дней тот же тур предлагали уже примерно за $2927.

Более дорогой пятизвездочный комплекс в Гёйнюке, расположенный непосредственно у моря, стоил около $3887 с вылетом в конце июля. На середину августа цена была ниже - примерно $3800.

В Египте старт для категории 5 звезд составляет около $2900 за десять ночей на «все включено». Итоговая сумма выше, чем у недельного тура, но отдых продолжается на три ночи дольше.

Пятизвездочный Хайнань начинается примерно от $3466 за семь ночей. Такие курортные комплексы могут находиться у собственного пляжа, однако базовый тариф обычно включает только завтраки.

В ОАЭ четырех- и пятизвездочные комплексы с системой «все включено» заявлены примерно от $2100. Самые доступные варианты чаще встречаются не в Дубае, а в Аджмане, Фуджейре и Рас-эль-Хайме.

Где «тройка» действительно экономит деньги

По общей стоимости среди найденных трехзвездочных вариантов лидирует Дубай - примерно от $1574 за двоих. Следом идет Хайнань - около $1633. Но оба тура предполагают только завтраки.

Турция стоит примерно от $1892 за неделю, зато предлагает «все включено» и пляж примерно в 100 метрах. Египет дороже - около $2632, но это уже 11 ночей с питанием и собственным пляжем.

Для городского отдыха выгоднее выглядит Дубай. Для недорогой дальней поездки - Хайнань. Тем, кто хочет заранее контролировать расходы на еду, стоит сравнивать турецкие и египетские «тройки», а не ориентироваться только на минимальную цену путевки.

В категории 4 звезды по общей сумме привлекательно выглядят ОАЭ, но летние цены нужно проверять отдельно. Египет выигрывает продолжительностью, Хайнань - стоимостью самого тура, а Турция - системой питания и близостью пляжа.

Среди пятизвездочных вариантов минимальный заявленный старт также у ОАЭ. Турция подходит тем, кому важны первая линия, территория и «ультра все включено». Египет предлагает больше ночей, а Хайнань остается самым дорогим вариантом с завтраками.

Цены на туры меняются в зависимости от загрузки рейсов, наличия номеров и даты бронирования. Один и тот же пятизвездочный тур в Турцию стоил сначала около $2807, а затем подорожал примерно до $2927. В Египте поздний августовский вылет, напротив, оказался дешевле июльского: $3011 против $3410 за десять ночей. Наличие предложения и окончательную стоимость необходимо подтверждать перед бронированием.

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