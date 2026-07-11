Дженнифер Лопес и ее сестра произвели фурор в Париже
- 11.07.2026, 21:09
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Они появились на модном показе в эффектных полупрозрачных платьях.
Популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее сестра Линда Лопес отправились в Париж вместе, пишет STARS.
Как пишет Enews, Певица, известная по хиту «Let’s Get Loud», и её похожая на неё младшая сестра стали королевами бала на Неделе моды в Париже 2026, появившись на показе высокой моды Celia Kritharioti сезона осень-зима 2026/2027 в образах, готовых к выходу на подиум.
В то время как Дженнифер и Линда сидели в первом ряду на показе, они устроили свой собственный показ мод за пределами площадки, позируя перед камерами в своих не менее гламурных нарядах.
56-летняя Дженнифер выбрала длинное, полупрозрачное платье, украшенное драгоценными камнями, которое она дополнила туфлями на высоком каблуке и белой меховой шубой. Что касается Линды, 55-летняя певица надела ангельское белое платье с полупрозрачной юбкой поверх розово-белой подкладки с бисером по лифу.
Актриса поделилась несколькими снимками с Недели моды в своем Instagram 9 июля, которые Линда перепостила в свою Instagram Stories, сопроводив фотографии двумя смайликами в виде сердечек и подписью: «Еще немного парижских шалостей».
На протяжении всей своей карьеры Джей Ло часто говорила, что предпочитает вести простую личную жизнь в кругу своих сестер.
«У меня очень узкий круг общения», - сказала она Говарду Стерну в 2025 году, добавив, что ее сестры Линда и Лесли Энн Лопес - ее «лучшие подруги».