В российском «Орешнике» нашли детали из Беларуси 1 11.07.2026, 21:44

Компоненты для ракеты выпускают минские заводы «Интеграл» и «Транзистор».

Украинские специалисты проанализировали обломки российских ракет «Орешник» после ударов по Днепру в ноябре 2024 года и по Львову в январе 2026 года. Им удалось установить, кто производит электронные компоненты для баллистической ракеты средней дальности.

Об этом говорится в исследовании «What is Oreshnik Made Of? Russia's Most Domestic Missile Yet» Независимой антикоррупционной комиссии (NAKO).

Кто производит «Орешник»?

В ходе исследования специалистам удалось идентифицировать около 470 электронных компонентов, изготовленных 25 подтвержденными предприятиями России и Беларуси. В материале упоминаются еще четыре производителя, но пока окончательно не подтверждено, причастны ли они к производству ракет.

Большинство идентифицированных компонентов было создано в 2014 – 2018 годах.

В основном современное российское высокоточное вооружение зависит от западной микроэлектроники. Однако «Орешник» преимущественно оснащен компонентами российского и белорусского производства, отметили эксперты. По их мнению, таким образом Россия стремится уменьшить зависимость от импорта. Однако пока она не является полностью самостоятельной в этом вопросе.

Согласно обнародованным данным, 62% выявленных производителей находятся под международными санкциями. В то же время 93% компаний подпадают под санкции Украины.

Где расположены предприятия?

Большинство идентифицированных предприятий расположено в Москве, Зеленограде, Московской области, Воронеже, Калуге, Орле, Брянске, Рязани, Пензе и других городах, в том числе в Беларуси.

Часть производителей входит в структуру государственных корпораций «Ростех», «Росэлектроника» или «Роскосмос».

Что касается сотрудничества с Беларусью, то известно, что холдинг «Интеграл» и его дочерний завод «Транзистор» в Минске изготовили для ракеты диодные сборки и интегральные микросхемы в 2014–2015 годах. Они подчиняются Министерству промышленности Беларуси и являются одними из крупнейших производителей микроэлектроники в стране.

Аналитики утверждают, что санкции должны затронуть не только производителей готовых ракет, но и всех участников производственной цепочки. А ужесточение ограничений в отношении этих компаний может замедлить развитие российских ракетных программ.

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