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Авиация ВСУ уничтожила скопление российских оккупантов

  • 11.07.2026, 22:31
  • 1,694
Авиация ВСУ уничтожила скопление российских оккупантов

Точный удар Су-27 разнес базу вражеских штурмовиков.

Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту сосредоточения российских штурмовых групп в Родинском.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинская разведка обнаружила скопление личного состава оккупантов в здании и оперативно передала координаты авиации для нанесения удара.

В результате точного попадания здание, которое противник использовал для размещения штурмовых групп, было уничтожено вместе с живой силой внутри.

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