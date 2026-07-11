WSJ: Украина переломила ход войны с Россией 1 11.07.2026, 21:35

Удары дронов и контратаки ВСУ меняют ситуацию на фронте.

В течение четырех лет Россия делала ставку на то, что переживет Украину в войне на истощение, но теперь, когда украинские дроны наносят огромный ущерб как российской армии, так и нефтяной промышленности, Кремль понял, что время больше не на его стороне.

Как пишет The Wall Street Journal, теперь реальность такова: армия РФ добивается все меньших успехов на фронте, ее потери превышают набор новобранцев, и она с трудом адаптируется к атакам украинских дронов.

К тому же, украинская армия даже не думает сдаваться, как надеялась Россия, и даже оттесняет оккупантов в некоторых местах.

«Украина постепенно возвращает себе инициативу и бросает вызов россиянам в тех областях, где они слабее», - сказал Конрад Музыка, основатель польской фирмы, занимающейся военным анализом.

«Война находится на переломном этапе - но куда именно, пока неясно», - считают журналисты издания и добавляют, что изменения отразились на том, как война теперь воспринимается в Москве, Киеве и Вашингтоне.

В связи с этим WSJ отметило, что президент США Дональд Трамп во время дружелюбной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре высоко оценил изобретательность и возможности Украины в области беспилотников.

По словам двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, Трампу показывают доклады американской разведки о новых ударных возможностях Украины, и он впечатлен ими. Эти оценки объясняют, почему глава Белого дома теперь говорит об Украине более позитивно, чем в прошлом году, заявили чиновники.

Российские военные аналитики признали, что страна сталкнулась с проблемами, которых она никак не ожидала, начав полномасштабное вторжение в начале 2022 года.

Среди этих проблем аналитики назвали: замедление темпов наступления; усиление украинских контрнаступлений; признаки истощения в российской армии.

А в это время в Украине распространилась уверенность в том, что страна переживет войну, защитит свою независимость и бросит вызов попыткам российского диктатора Владимира Путина подчинить ее.

«Но долгая борьба еще не окончена», - констатировало издание.

Главный вопрос, как отметили журналисты, заключается в том, когда, если вообще когда-либо, Путин решит, что его война приносит ему все меньшую пользу и растущие издержки, и примет требование Украины о прекращении огня, которое заморозит нынешнюю линию фронта.

Издание отметило, что одни американские чиновники надеются, что к такому решению глава Кремля будет готов в конце этого года, другие говорят, что ответ – «никогда».

«Путин готов к затяжной войне на истощение... Эта война стала делом всей его жизни, и он будет вести ее, пока жив», - выразил мнение Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, московского аналитического центра.

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