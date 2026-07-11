Соболенко впервые за долгое время приедет в Минск

Соболенко впервые за долгое время приедет в Минск3
- 11.07.2026, 21:25
Белорусская теннисистка примет участие в открытии новых кортов.
Знаменитая беларусская теннисистка, первая ракетка мира приедет в Беларусь на открытие теннисных кортов.
В Минск приедет теннисистка Арина Соболенко со своей командой. Она будет присутствовать на открытии грунтовых теннисных кортов Tigerhood х First&Red на территории СДЮШОР на улице Козлова, где она тренировалась в детстве и юности.
«Концепция кортов вдохновлена характером Арины: силой, грацией и образом тигрицы, который давно стал ее символом», – пишет телеграм-канал First Red, анонсировавший событие.
Открытие запланировано на 14 июля. Соболенко проведет мастер-класс, встретится с собравшимися и раздаст автографы. Вход на мероприятие строго по регистрации, а она уже закрыта.