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Соболенко впервые за долгое время приедет в Минск

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  • 11.07.2026, 21:25
Соболенко впервые за долгое время приедет в Минск
ФОТО: GETTY IMAGES

Белорусская теннисистка примет участие в открытии новых кортов.

Знаменитая беларусская теннисистка, первая ракетка мира приедет в Беларусь на открытие теннисных кортов.

В Минск приедет теннисистка Арина Соболенко со своей командой. Она будет присутствовать на открытии грунтовых теннисных кортов Tigerhood х First&Red на территории СДЮШОР на улице Козлова, где она тренировалась в детстве и юности.

«Концепция кортов вдохновлена характером Арины: силой, грацией и образом тигрицы, который давно стал ее символом», – пишет телеграм-канал First Red, анонсировавший событие.

Открытие запланировано на 14 июля. Соболенко проведет мастер-класс, встретится с собравшимися и раздаст автографы. Вход на мероприятие строго по регистрации, а она уже закрыта.

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