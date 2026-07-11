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Цены на бензин в Ялте достигли $5 за литр

  • 11.07.2026, 22:07
Цены на бензин в Ялте достигли $5 за литр

Большинство автомобилистов не могут позволить себе заправиться.

Стоимость бензина на одной из автозаправок Ялты достигла 350 рублей (около $5) за литр, сообщил «Коммерсанту» владелец гостевого дома в городе Александр Слепинин. Он отметил, что это единственная городская АЗС, где топливо сейчас продается свободно, однако очередей там нет — из-за столь высокой цены большинство автомобилистов не могут позволить себе заправку. «Канистра обойдётся в 7 тысяч рублей (около $91). Туристы, приехавшие на машине, берут с собой запасы. Турпотока почти нет. В соседней гостинице весь персонал отпустили домой, а оставшимся сотрудникам срезали зарплату наполовину», — посетовал Слепинин.

Утром в субботу, 11 июля, «минтопэнерго» аннексированного Крыма сообщило, что свободная продажа топлива ведётся на 99 АЗС полуострова. В Севастополе, как утверждали местные «власти», бензин доступен на девяти заправках, однако сохраняются ограничения: не более 20 литров на один автомобиль, продажа в канистры запрещена.

Росстат ранее заявлял, что средняя цена бензина АИ-92 в Крыму составляет 123,5 рубля (около $1,6) за литр, АИ-95 — 170,6 рубля (около $2,2). Однако, как писал «Коммерсантъ», фактически на заправках Севастополя литр бензина стоит до 199 рублей (около $2,6), а в целом по Крыму — 185–200 рублей (около $2,4–2,6). На чёрном рынке, по информации «Ъ», цены достигают 250–400 рублей (около $3,2–5,2) за литр. Согласно данным официальной статистики, к 6 июля годовой рост цен на бензин в России достиг 21,9% — максимального уровня с 2010 года.

Причиной топливного кризиса стали удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Reuters, производство бензина в России на текущей неделе сократилось до 65% от летнего уровня потребления, а выпуск дизельного топлива снизился почти на 40%. По оценке Energy Intelligence, из-за атак загрузка российских НПЗ опустилась до минимальных значений за более чем два десятилетия. Официально ограничения на продажу топлива действуют более чем в 40 регионах страны, однако, по подсчётам The Insider, различные лимиты и запреты введены практически во всех субъектах России, а также на оккупированных территориях Украины.

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