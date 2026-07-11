Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026
- 11.07.2026, 21:54
В финале чешская теннисистка обыграла соотечественницу Каролину Мухову.
Чешская теннисистка Линда Носкова победила в субботу в финале женского одиночного разряда Уимблдонского турнира соотечественницу Каролину Мухову в трех сетах: 6:2, 5:7, 6:3, пишет BBC News.
Носковой — 21 год, она стала самой молодой победительницей турнира после другой чешки, Петры Квитовой, которая свою первую из двух побед в Лондоне одержала в 2011 году. Это первый трофей Носковой на турнире «Большого шлема».
В полуфинале Носкова выбила украинку Марту Костюк, а Мухова выбила американку Коко Гауфф.
Носкова была посеяна на Уимблдонском турнире под 9-м номером, 29-летняя Мухова — под 10-м.