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Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026

  • 11.07.2026, 21:54
Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026
Фото: Getty Images

В финале чешская теннисистка обыграла соотечественницу Каролину Мухову.

Чешская теннисистка Линда Носкова победила в субботу в финале женского одиночного разряда Уимблдонского турнира соотечественницу Каролину Мухову в трех сетах: 6:2, 5:7, 6:3, пишет BBC News.

Носковой — 21 год, она стала самой молодой победительницей турнира после другой чешки, Петры Квитовой, которая свою первую из двух побед в Лондоне одержала в 2011 году. Это первый трофей Носковой на турнире «Большого шлема».

В полуфинале Носкова выбила украинку Марту Костюк, а Мухова выбила американку Коко Гауфф.

Носкова была посеяна на Уимблдонском турнире под 9-м номером, 29-летняя Мухова — под 10-м.

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