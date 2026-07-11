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В Беларуси запретили продавать опасную детскую обувь из Китая

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  • 11.07.2026, 20:08
В Беларуси запретили продавать опасную детскую обувь из Китая

В продукции выявили нарушения требований безопасности.

Перечень детской обуви ряда марок из Китая запретили продавать в Беларуси, так как она не соответствует требованиям безопасности, сообщили в Госстандарте.

В полуботинках разных моделей с маркировкой «Boys and Girls», «Колобок» обнаружили недопустимую подкладку из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 %, фактически материал подкладки – 100% полиэстер. Такие же нарушения обнаружены в летних детских туфлях этой же марки.

Кроме этого, несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза нашли в женских и мужских туфлях марки «М+Д», «Ирина», «Bessky», «Boys and Girls» «SOKO SOLO».

«Применение в закрытой обуви всех половозрастных групп недопустимой подкладки из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож (фактически материал подкладки – искусственная или синтетическая кожа во всех туфлях)», – говорится в сообщении Госстандарта.

Еще в двух моделях женских туфель марки «SALINNA» обнаружили нарушения по креплению подошвы.

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