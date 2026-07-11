Украинские дроны закрыли Керченский пролив для российских судов 11.07.2026, 20:13

После серии атак движение кораблей РФ фактически остановилось.

Движение российских судов через Керченский пролив фактически остановлено из-за атак украинских дронов.

Российские суда опасаются проходить через Керченский пролив после серии успешных атак украинских дронов. OSINT-исследователь Auonsson, проанализировал в своем аккаунте в X спутниковые снимки, которые подтверждают фактическую остановку движения российских судов по вышеназванному морскому пути. Перед началом украинских ударов по акватории Азовского моря к северу от Керченского пролива фиксировалось до сотни судов, ожидающих на проход. После начала атак 6-7 июля количество судов уменьшилось до 42, к 8 июля – до 28, а на данный момент – всего три.

Аналитик добавляет, что, помимо танкеров, дроны также атакуют буксиры и даже балкеры.

Russian Kerch Strait fuel logistics has been turned off.



July 8 saw a 28 ship long queue fleeing south from north anchorage amidst constant drone attacks from Ukraine forces.



On partial sat radar imagery from early this morning only 3 of 28 ships visible are left. pic.twitter.com/gXLTy8nAYQ — auonsson (@auonsson) July 11, 2026

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