В «белорусской Швейцарии» продают недостроенную гостиницу 2 12.07.2026, 15:18

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Фото: Realt

За восемь миллионов рублей.

В деревне Вераги Логойского района на продажу выставили строящуюся гостиницу. За нее просят 8,3 млн рублей. Объявление появилось на площадке Realt.

В объявлении сказано, что гостиница с рестораном в «белорусской Швейцарии» сейчас на стадии высокой готовности и даст возможность быстрого выхода на операционную прибыль. Срок окупаемости называют 8−10 лет.

Сообщается, что объект реализуют при поддержке руководства района. Он находится в непосредственной близости от крупнейших горнолыжных комплексов страны: до «Силичей» — 1,5 км, а до «Логойска» — 1,7 км.

Фото: Realt

Гостинично-ресторанный комплекс занимает участок площадью 1,98 га с долгосрочной арендой до 2112 года и включает в себя здание общей площадью 1933 «квадратов» в три этажа. Все основные строительные работы уже выполнены: закрыт тепловой контур, подведены ключевые коммуникации, включая воду, канализацию и газ, а также пробурены собственные артезианские скважины. Сейчас на объекте завершают отделочные работы фасада.

Продавец отмечает, что по объекту разработан и утвержден проект, прошедший государственную экспертизу. Это позволит новому владельцу избежать длительных процедур согласования и сосредоточиться на завершении строительства и запуске бизнеса. Дополнительно подготовлен детальный бизнес-план с финансовой моделью, оценкой рисков и сроками окупаемости.

В гостинице предусмотрены 30 номеров, ресторан с потенциалом расширения и посадкой до 75 мест, а также парковки для грузового и легкового транспорта. Проект включен в программу льготного долгосрочного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма.

В сообщении также сказано, что возможны различные форматы сделки, включая приобретение актива или покупку 100%-ной доли компании.

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