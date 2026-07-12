Линдси Грэма могли устранить путинские спецслужбы? 5 12.07.2026, 15:49

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ЛИНДСИ ГРЭМ

AP PHOTO/VADIM GHIRDA

Версия российского социолога.

Американского сенатора Линдси Грэма, который скоропостижно скончался вечером 11 июля, мог быть устранен российскими спецслужбами. За это говорят два аргумента: место и время, считает российский социолог Игорь Эйдман:

— Начнем со времени. В последнее время Трамп как-то перестал вестись на российские разводки и повернулся, по крайней мере публично, в сторону Украины. Надежды Путина на то, что Трамп заставит Украину сдать Донбасс и таким образом подтолкнет ее к капитуляции, не оправдались.

Российские власти, конечно, в шоке от этого и, по своему обыкновению, ищут виновного, который на Трампа «дурно влияет». Наряду с Марко Рубио, до которого, видимо, пока не смогли дотянуться, Линдси Грэм — главный кандидат на роль человека, оказывающего на Трампа антироссийское и проукраинское влияние.

Тем более он продолжал продвигать через Конгресс законопроекты, связанные с ужесточением санкций против России и усилением помощи Украине. И буквально на днях якобы (с его слов) убедил Трампа их поддержать. Я думаю, в Кремле его воспринимают как главного лоббиста украинских интересов в Конгрессе и одного из наиболее влиятельных сторонников Украины в окружении Трампа. Может быть, это не так. Многие мои американские друзья говорят, что Линдси Грэм просто целиком ориентировался на Трампа. Но в Кремле всегда мыслят достаточно примитивно и, видимо, посчитали, что именно Грэм мешает Трампу осуществить их мечту и броситься в объятия Путина.

Таким образом, у российских властей был очевидный мотив устранить Грэма, особенно после того, как Трамп (вероятно, они считают, что по вине в т.ч. этого сенатора) публично отвернулся от России.

Второй аргумент - место. Российские спецслужбы еще с самого начала независимости Украины наводнили своими агентами страну, в том числе ее силовые структуры. Это общеизвестный факт. Очень многих уже выявили и вычистили. Слава Украине - она с этим борется. Тем не менее, конечно, агенты еще остались. Видимо, они все-таки не такого уровня, чтобы организовать покушение на Зеленского, но достаточного, чтобы попытаться отравить его гостя.

Вряд ли это произошло на официальных мероприятиях, где Грэм встречался с руководством Украины. Я думаю, там российские агенты действовать не могли, иначе отравили бы всех присутствующих. Однако Грэм приехал в Киев и затем уехал на специальном поезде. Его кто-то сопровождал и охранял с принимающей стороны, а в поезде есть обслуживающий персонал.

Именно здесь, как мне кажется, была возможность через завербованную российскими спецслужбами обслугу его отравить. Это могло быть сделано с использованием вещества замедленного действия. Существует множество токсических веществ, которые способны спустя некоторое время после отравления вызывать тяжелые нарушения работы сердца. В данном случае - через сутки, уже после того, как Грэм вернулся домой.

Такая версия причины скоропостижной смерти сенатора кажется мне наиболее вероятной.

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