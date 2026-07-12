В Минске изменится качество воды 12.07.2026, 15:54

Речь об одном из районов.

Администрация Центрального района Минска предупредила жителей о возможном временном ухудшении качества воды в районе улиц Карастояновой, Орловской и Некрасова.

Причиной стали регламентные работы на водопроводных сетях, в ходе которых был временно выведен из эксплуатации один из участков системы.

Для восстановления качества водоснабжения на место направлена специализированная бригада, которая проводит промывку водопроводной сети. После завершения работ, заверили в администрации района, параметры водоснабжения будут полностью восстановлены.

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