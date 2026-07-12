В Минске изменится качество воды
- 12.07.2026, 15:54
Речь об одном из районов.
Администрация Центрального района Минска предупредила жителей о возможном временном ухудшении качества воды в районе улиц Карастояновой, Орловской и Некрасова.
Причиной стали регламентные работы на водопроводных сетях, в ходе которых был временно выведен из эксплуатации один из участков системы.
Для восстановления качества водоснабжения на место направлена специализированная бригада, которая проводит промывку водопроводной сети. После завершения работ, заверили в администрации района, параметры водоснабжения будут полностью восстановлены.