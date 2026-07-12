Мик Джаггер удивил откровением о своей личной жизни 12.07.2026, 16:13

Мик Джаггер

Фото: British SQ

Ситуация вдохновила рок-легенду на создание баллады.

Легендарный фронтмен «The Rolling Stones» Мик Джаггер признался, что ему не понаслышке знакомо явление гостинга — ситуации, когда человек внезапно прекращает общение без каких-либо объяснений, пишет People(перевод — сайт Charter97.org).

В интервью 82-летний музыкант рассказал, что именно такой опыт вдохновил его на создание баллады «Back in Your Life», записанной вместе с Китом Ричардсом и продюсером Эндрю Уоттом.

По словам Джаггера, песня рассказывает о коротком романе, после которого женщина просто исчезает из жизни героя. На вопрос, основана ли история на личном опыте, музыкант ответил без колебаний: «Ну, конечно». При этом он с улыбкой добавил, что ему есть что вспомнить из прошлых лет.

Когда музыканта спросили, кто вообще мог «загостить» Мика Джаггера, рок-легенда лишь рассмеялся и заметил: «Такое случается».

Исполнитель признался, что долго работал над текстом композиции, стараясь сделать историю максимально искренней и близкой каждому слушателю. Однако раскрывать подробности своих прошлых отношений он не стал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com