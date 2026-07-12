«Котел» для РФ 12.07.2026, 16:29

Цель Украины – перерезать южную логистику россиян.

Цель Украины – перерезать южную логистику россиян, поскольку через территорию аннексированного РФ Крыма осуществляется снабжение группировки «Днепр».

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Также он призвал местных жителей с пониманием относиться к происходящему и отметил: Крым – это Украина, это единое целое, и никому никогда не удастся разорвать эту связь. Пытаются ли российские войска восстановить контроль над сухопутным коридором в Крым? Могут ли они со временем оказаться на полуострове в так называемом «котле»? И сколько времени для этого потребуется?

Об этом в эфире «Радио Крым.Реалии» ведущая Алена Бадюк поговорила с депутатом Херсонского областного совета Сергеем Хланем и Павлом Лакийчуком, военным экспертом, руководителем программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI».

8 июля был поражен ключевой объект приема электроэнергии по энергомосту «Кубань – Крым», который является точкой входа с территории России на аннексированный Крымский полуостров. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр», опубликовав видео этой и других атак.

Всего с 1 по 8 июля украинские военные атаковали 50 энергоузлов в Крыму и южной части оккупированных территорий. Глубокого и тотального блэкаута не избежать, – отметил Бровди. Также он написал, что только в течение ночи 8 июля в оперативной глубине противника в Крыму и южной части оккупированных территорий Украины Силы беспилотных систем поразили 53 военные цели.

Кроме того, за несколько дней украинские военные атаковали более 30 российских судов в Азовском море.

Российский главарь Крыма Аксенов тем временем сообщил, что ситуация с поставками топлива остается напряженной и будет оставаться такой еще «некоторое время». Что касается электроснабжения – точных графиков подачи электроэнергии не будет, поскольку проблема с ее поставками сохраняется.

Он уверяет жителей Крыма, что подконтрольные России власти якобы прилагают все усилия для решения возникших проблем. И, конечно, вспомнил Путина – тот проинформирован о существующих трудностях на аннексированном полуострове и «всегда оказывает поддержку».

Подконтрольный России так называемый «губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо тем временем уверяет, что движение грузового транспорта по автодороге «Новороссия» постепенно стабилизируется. По его словам, на маршруте усилили меры безопасности, увеличили количество мобильных огневых групп и средств противовоздушной обороны.

Если бы движение стабилизировалось, то, возможно, и ситуация с топливом улучшилась бы, говорит депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, на АЗС бензина нет, а приобрести его можно только у перекупщиков или российских военных.

«Мне сообщают с оккупированной территории, и особенно как раз из Геническа, что цена на топливо, на 92-й бензин, сегодня колеблется от 200 до 250 рублей за литр. Это не на заправках, потому что заправки не работают. Эта торговля идет из-под полы. В основном на оккупированных территориях бензин и солярку продают как раз сами военные Российской Федерации. Они сливают топливо и перепродают его гражданским, которые покупают его по таким ценам», – сказал Сергей Хлань.

По словам Хланя, ситуацию осложняют регулярные отключения электроэнергии. Многие жители используют генераторы, однако, как утверждает депутат, российские военные ввели ограничения на их работу в ночное время. По его словам, оккупационные власти объясняют это тем, что шум генераторов мешает слышать приближение украинских беспилотников.

Поврежденный Генический мост и новые альтернативные переправы рядом с ним. Оккупированная Россией часть Херсонской области, 21 июня 2026 года

Поврежденный Генический мост и новые альтернативные переправы рядом с ним. Оккупированная Россией часть Херсонской области, 21 июня 2026 года

Российские военные пытаются восстанавливать транспортное сообщение, нарушенное атаками на мосты на Чонгаре и Арабатской стрелке, рассказывает Сергей Хлань.

«Чонгарский мост сейчас усиленно охраняют, усилили ПВО. А если говорить о мостах на Арабатскую стрелку, они используют строительный мусор от тех санаториев, которые использовали как свои военные базы и куда в последнее время очень точно прилетают наши «шахеды» и разносят их. Этот строительный мусор они сейчас используют, засыпая протоку, которая находится между Арабатской стрелкой и Геническом, где именно мосты были поражены нашими Силами беспилотных систем. Они делают своеобразную насыпь. С одной стороны они насыпают и пытаются засыпать протоку, сделать насыпную дорогу. С другой стороны, ближе к морю, они разместили понтонный мост, который обтянули противодроновой сеткой», – рассказал Сергей Хлань.

Несмотря на эти меры, Сергей Хлань считает, что ощущение безопасности у российских военных значительно снизилось по сравнению с предыдущими годами.

«Если раньше они считали безопасными Геническ, Новотроицкое и Арабатскую стрелку, то на сегодняшний день безопасного места для них нет», – заявил он.

«Логистический локдаун», который организовывают ВСУ на оккупированном юге, вызывает радость у тех, кто ждет возвращения Украины, и панику у коллаборантов, уверяет депутат.

«Что касается настроений людей, которые сообщают мне эту информацию и с которыми я общаюсь, то они радуются и говорят: побольше, погромче. Когда громко и когда прилетает по оккупантам, когда оккупанты паникуют, это приносит нам радость. Как они говорят, «колобки», «колобками» они называют коллаборантов, которые пошли на службу к россиянам, те паникуют... Для «колобков» это горе», – рассказал Сергей Хлань.

Россия будет предпринимать любые меры для того, чтобы восстановить логистику своей военной группировки, говорит военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук. Российские войска не в окружении, ВСУ взяли логистику под огневой контроль, и сейчас задача номер один, говорит военный эксперт, – остановить наступление российских войск.

«Наша задача сейчас – не освобождение Крыма, не окружение, не подготовительная операция на территории полуострова, а сломать наступательный потенциал противника на юге. Ведь на Запорожском направлении, в районе Гуляйполя и Орехова, противник наступает, перегруппировывается... А дальше будет видно. В зависимости от нашего потенциала возможны и контрнаступательная операция, и стабилизация фронта, и, в конечном итоге, возможно, в перспективе освобождение Крыма. Но давайте говорить об этом тогда, когда будем к этому ближе», – сказал Павел Лакийчук.

По мнению Лакийчука, обе стороны постоянно ищут новые способы усилить собственные позиции и одновременно лишить противника преимуществ. Он напоминает, что после строительства Керченского моста Россия стремилась создать альтернативный сухопутный маршрут через оккупированные территории Украины. Сейчас, по его словам, украинские силы пытаются разрушить этот маршрут, тогда как российская сторона ищет новые варианты снабжения, включая поставки по Азовскому морю. Но, утверждает эксперт, современные средства разведки существенно усложняют скрытное перемещение даже по морю.

«Азовское море. Кажется, что там сложнее нарушить вражескую логистику. Маршруты тыла проще нарушить на суше, потому что там есть дороги. Ты отслеживаешь трассы, маршруты и наносишь по ним удары. А море – оно большое, в море можно спрятаться. Но, как оказывается, спрятаться в море от современных средств разведки не так-то просто», – сказал Павел Лакийчук.

При том, что полуостров остается уязвимым с военной точки зрения, его освобождение невозможно только за счет нарушения снабжения противника. Он считает, что решающим фактором остается способность Украины создать угрозу военного поражения противника. Тогда можно ожидать и «жеста доброй воли», как было, когда российские войска были вынуждены оставить Херсон.

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