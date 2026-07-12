Это станет самым ощутимым последствием войны для рядовых россиян 12.07.2026, 16:04

Война Путина уже изменила привычный образ жизни в РФ.

Российская экономика, которая в последние годы не раз прошла через самые мрачные сценарии, сталкивается с новым витком трудностей. По оценкам аналитиков, данные за июнь покажут заметное ускорение инфляции, что может стать одним из самых ощутимых экономических последствий войны для рядовых россиян, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Ожидается, что в июне потребительские цены выросли на 0,8% против 0,2% месяцем ранее. Если прогноз подтвердится, это станет сигналом усиления инфляционного давления после периода относительного замедления. Напомним, в 2025 году годовая инфляция в России превышала 10%, но затем начала снижаться.

Эксперты считают, что главной причиной нового скачка цен стала не денежно-кредитная политика Центрального банка. Ключевая ставка сейчас находится на высоком уровне — 14,25%, что само по себе сдерживает рост цен, но одновременно делает кредиты и ипотеку значительно дороже.

Дополнительное давление оказывает бюджетная политика. По мнению аналитиков, российские власти вновь увеличивают государственные расходы, прежде всего связанные с военными нуждами. Еще одним фактором стали атаки Украины на объекты нефтяной инфраструктуры, которые привели к подорожанию топлива. В ряде регионов уже фиксируются очереди на автозаправках.

Рост цен может еще сильнее снизить потребительскую уверенность, которая в последнее время и без того ухудшается. При этом возможности Центробанка для смягчения политики выглядят весьма скромными: снижение ключевой ставки способно ускорить инфляцию еще больше.

В результате дорогие кредиты, высокая стоимость ипотеки и растущие цены становятся новой реальностью для миллионов россиян. Аналитики отмечают, что впервые с начала полномасштабной войны экономические последствия конфликта начинают особенно заметно отражаться на повседневной жизни населения.

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