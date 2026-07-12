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Минчанин получил перцовым газом в глаза после замечания о дальнем свете фар

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  • 12.07.2026, 15:31
  • 2,834
Минчанин получил перцовым газом в глаза после замечания о дальнем свете фар

Видео конфликта.

В Минске водитель подошел к другому автомобилю, чтобы сообщить, что у него включен дальний свет фар. Однако разговор не состоялся: пассажир распылил ему в лицо перцовый газ.

Инцидент произошел 10 июля около 17:10 в микрорайоне Юго-Запад. По словам пострадавшего, кроссовер без регистрационных номеров вскоре после случившегося уехал с места происшествия, однако спустя непродолжительное время его остановили сотрудники ГАИ.

«В отделе он сказал, что я размахивал руками, и он испугался за свою жену. Поэтому распылил в меня перцовый баллончик. На вопрос милиции, где находится баллончик, ответил, что выбросил», — рассказал автор видео.

В результате нападения мужчина получил химические ожоги кожи, роговицы и конъюнктивы глаза.

Нападавшего арестовали на 10 суток. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

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