Минчанин получил перцовым газом в глаза после замечания о дальнем свете фар

Минчанин получил перцовым газом в глаза после замечания о дальнем свете фар8
- 12.07.2026, 15:31
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Видео конфликта.
В Минске водитель подошел к другому автомобилю, чтобы сообщить, что у него включен дальний свет фар. Однако разговор не состоялся: пассажир распылил ему в лицо перцовый газ.
Инцидент произошел 10 июля около 17:10 в микрорайоне Юго-Запад. По словам пострадавшего, кроссовер без регистрационных номеров вскоре после случившегося уехал с места происшествия, однако спустя непродолжительное время его остановили сотрудники ГАИ.
«В отделе он сказал, что я размахивал руками, и он испугался за свою жену. Поэтому распылил в меня перцовый баллончик. На вопрос милиции, где находится баллончик, ответил, что выбросил», — рассказал автор видео.
В результате нападения мужчина получил химические ожоги кожи, роговицы и конъюнктивы глаза.
Нападавшего арестовали на 10 суток. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.