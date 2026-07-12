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Зеленский: Украина меняет политическую стратегию

  • 12.07.2026, 15:33
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Зеленский: Украина меняет политическую стратегию
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Украинский президент анонсировал кадровые перестановки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии Украины и соответствующих кадровых перестановках. Об этом он написал в воскресенье, 12 июля, в социальных сетях после встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Президент Украины подчеркнул, что за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, «способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров, и то, чего ожидает украинский народ».

По словам президента, среди таких направлений наиболее значимыми являются:

Соединенные Штаты и договоренности о лицензиях на производство Patriot, а также другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности;

европейский проект противобаллистической обороны, который «может стать одним из крупнейших шагов по усилению Европы за это десятилетие»;

Европейский союз, с которым необходимо «четкое движение к членству Украины» и углубление всех связей — экономических, политических, культурных;

государства — соседи Украины, отношения с которыми «нуждаются в новой основе», и особенно это касается Польши и Венгрии;

регион Ближнего Востока и Персидского залива, который президент называет одним из наиболее перспективных глобальных направлений сотрудничества в сфере безопасности и экономики;

Китай;

ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут внести больший вклад в завершение российской войны против Украины.

«Так же обстоит дело и с внутренней работой. Сейчас возникают новые вызовы и новые задачи. Значительного усиления требует вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно подвергаются российским ударам. Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия и всех типов дронов», — добавил глава украинского государства.

Зеленский заявил, что одной из ключевых задач остается подготовка к зимнему периоду, а Украина должна быть готова ко всем возможным угрозам. По его словам, необходимо ускорить трансформацию государственных компаний, от работы которых в значительной степени зависит устойчивость страны. Кроме того, глава государства подчеркнул важность договоренностей Украины с международными партнерами в сфере восстановления.

Зеленский анонсировал кадровые изменения, призванные гарантировать реализацию обновленной политической стратегии, и уже предложил Юлии Свириденко новую должность.

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