«Заявления Лукашенко и чиновников о Китае — анекдот» 12.07.2026, 8:28

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Сотрудничеством с Китаем в нынешнем виде — деградация.

В программе на БРЦ аналитик Сергей Чалый прокомментировал недавний визит правителя Беларуси в Китай.

Первый вице-премьер Николай Снопков, рассказывая о встрече Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, заявил о «технологической самодостаточности Беларуси» и при этом необходимости промышленного сотрудничества двух стран по 11 технологиям:

— Мы хотим совместно производить (промышленную продукцию – прим.) на основе этих технологий с китайскими партнерами. Это для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.

Чалый отметил:

— У него (Снопкова — прим.) язык поворачивается говорить, что это технологическая самодостаточность Беларуси… Всего 11 технологий спасет «гиганта мысли»… Нет, не даст это никакого импульса экономическому росту страны. Это означает обрекать себя на деградацию, даже при том, что вы будете обладать этими (китайскими — прим.) технологиями. Но конкурировать вы будете с первоочередными обладателями технологий.

Чалый также обратил внимание на слова Снопкова о том, что Беларусь — это «жемчужина на китайском Шелковом пути». Экономист назвал это утверждение «анекдотом».

— Строго говоря, настоящей экономической кооперации и технологического сотрудничества нет. Было уже несколько штук директив Лукашенко о сотрудничестве с Китаем. И все они были о том, что пора бы уже переводить сотрудничество из торгового в инвестиционное. Но ни к чему это не приводило. Кроме того, что мы закупаем технологии — как любой может закупить.

Интерес Китая был в транзите и в индустриальном парке. Но как только начали перекрываться железнодорожные пути (в сторону Польши — прим.), был расконсервирован проект по альтернативному пути (Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который связывает КНР с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию — прим.). Этот путь сложный, длинный, но Китай диверсифицирует свои риски, — сказал Чалый.

Он напомнил о предыдущем выводе, что «вся экономика Беларуси начинает превращаться в сборочный цех из китайских комплектующих по китайским технологиям»:

— И мы про это говорили, как про неприглядное будущее для Беларуси. Потому что конкурировать тебе придется стоимостью рабочей силы. И это особенно тяжело делать в условиях, когда мы все понимаем: промышленное производство в Китае сейчас — глубоко субсидируемое направление. И это главное его конкурентное преимущество, — отметил Чалый.

Экономист обратил внимание на публикацию о том, как в Барановичах работает производство китайских холодильников «Мидеа».

— Заниматься тем же, что делает Китай из тех же комплектующих и из тех же технологий, но делать это где-то (не в КНР — прим.) — означает обрекать себя на то, что зарплаты будут очень низкие. Потому что ты будешь напрямую конкурировать с Китаем и произведенным в Китае, — отметил экономист.

Чалый удивлен, что власти «не считают это проблемой». В КНР Лукашенко заявил, что Беларусь «по всем направлениям» экономического развития использует китайские технологии.

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