Ученые назвали самый полезный завтрак 2 12.07.2026, 9:12

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Он поддерживает высокий уровень физической и умственной активности.

Лондонские ученые провели исследования и выяснили, как сохранить бодрость и хорошее настроение на протяжении всего дня.

По результатам экспериментов, они пришли к выводу, что одним из самых полезных и здоровых завтраков является яичница, пишет «Курсор».

Почему яйца – лучший выбор на завтрак?

Специалисты утверждают, что употребление яиц с утра помогает поддерживать высокий уровень физической и умственной активности на протяжении долгого времени. Это объясняется богатым составом яиц: они содержат витамины D и B12, важные для поддержания иммунитета и энергии, а также аминокислоты и антиоксиданты, которые способствуют защите клеток от повреждений. Кроме того, яйца по утрам не способствуют набору лишнего веса, так как калории, полученные из них, расходуются на активную деятельность организма.

Варианты разнообразия завтрака

Чтобы сделать завтрак еще более интересным и питательным, к яйцам можно добавить такие продукты, как молоко, сыр или бекон. Интересный факт: бекон особенно полезен для беременных женщин. Ученые обнаружили, что содержащиеся в беконе вещества способствуют развитию памяти у будущих детей, что делает его важной составляющей питания во время беременности.

Таким образом, сочетание яиц и других богатых питательными веществами продуктов утром не только зарядит энергией на весь день, но и обеспечит организм необходимыми микроэлементами, поддерживающими здоровье и хорошее самочувствие.

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