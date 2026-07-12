В России учителей отправляют на заправки 12.07.2026, 14:33

Фото: Reuters

Чтобы успокаивать водителей.

В Краснодарском крае на фоне дефицита топлива учителей заставляют во время отпуска дежурить на автозаправках, успокаивать водителей и следить за порядком, сообщает «Настоящее время».

Такое распоряжение школам направила администрация Динского района, а в качестве компенсации педагогам предлагают бесплатный чай и кофе.

В частности, распоряжение вызвало волну возмущения в местных пабликах, особенно среди учителей.

«Мы, молодые учителя, весим даже меньше 50 кг и должны успокаивать злых людей на заправке. Бесплатно и обязательно, а то будут вопросы и, не дай Бог, увольнение», — пожаловался один из педагогов.

В районном управлении образования не стали отрицать, что учителя дежурят на АЗС. Там заверили, что педагоги якобы сами проявляют желание выходить на такие дежурства, причем соглашаются только мужчины.

Также там утверждают, что женщин к ним «вообще не привлекают», а так называемую добровольность среди мужчин объяснили тем, что проблемы на АЗС касаются и их самих.

В материале говорится, что в Псковской области чиновники тоже привлекают «волонтеров» к дежурствам на АЗС Сургутнафтогаза. Они должны рассказывать водителям об ограничениях на продажу топлива и следить за очередями, однако об оплате или ином вознаграждении в объявлении не говорится. На заправках Псковнефтепродукта порядок контролируют дружинники.

Кроме того, в Карелии, Мордовии, Орловской, Нижегородской, Липецкой, Псковской, Астраханской и Кировской областях России жителям рассылают уведомления о возможной продаже бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера автомобиля. В Иркутской области власти предложили ввести электронную запись на заправки, чтобы сократить очереди.

В администрацию Перми подали заявку на проведение митинга из-за дефицита бензина, тогда как о других организованных акциях протеста пока не сообщалось.

После атак на Нижегородский, Ярославский и Пермский НПЗ 6, 12 и 22 мая в российском информационном пространстве стали чаще появляться сообщения о проблемах с топливом. Новый всплеск произошел 29 мая, когда во временно оккупированном Крыму продажу бензина А-95 ограничили до 20 литров в сутки.

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