Наличка в Крыму почти закончилась 1 Вячеслав Ширяев

12.07.2026, 14:17

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Фото: shutterstock

Кремль вынужден проводить спецоперацию по доставке рублей.

В Крыму кончается не только топливо, но и... наличные деньги. Из-за срыва туристического сезона и транспортной блокады поступление наличных рублей почти прекратилось. Деньги вывозят, но не привозят. Кремлю придется разрабатывать спецоперацию по доставке купюр на полуостров — маскируя транспорт ради сохранности груза.

ВТБ временно ограничил снятие наличных с карт сторонних банков в своих банкоматах в аннексированных Крыму и Севастополе. Ограничения будут действовать до 1 августа. В кредитной организации подтвердили, что скорректировали лимиты для карт сторонних банков, но не уточнили, одинаковы ли они для клиентов всех организаций. В банке объяснили решение повышенной нагрузкой на банкоматную сеть на фоне действующего режима чрезвычайной ситуации и желанием обеспечить приоритетный доступ к наличным своим клиентам. На полуострове работают около 1,4 тысячи банкоматов ВТБ.

Тем временем российские власти без согласования с международным офисом «Красного Креста» начали перекрашивать грузовики, едущие в Крым, в белый цвет и рисовать на них красные кресты. Так же оккупационные власти поступали в 2014 году, когда в Луганской и Донецкой областях Украины под прикрытием доставки «гуманитарной помощи» осуществлялось снабжение российских боевиков. На этот раз российский «Красный Крест» повезет в Крым топливо и деньги, но «Птахи Мадяра» уже готовятся встретить «гуманитарные караваны» с «едой и памперсами» для «мальчиков в трусиках».

Вячеслав Ширяев, Telegram

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