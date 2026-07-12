Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за несколько часов до его смерти 1 12.07.2026, 17:35

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Фото: Getty Images

Президент США отметил, что Грэм был его близким союзником.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он разговаривал с сенатором Линдси Грэмом за несколько часов до его смерти. Такое заявление он сделал в эфире программы NBC «Meet the Press».

«Кроме усталости, он чувствовал себя нормально», - поделился Трамп.

По словам президента США, сенатор Грэм ушел из жизни быстро. Он добавил, что это «возможно, это не самый плохой способ уйти из жизни».

Трамп в разговоре с журналистами отметил, что покойный сенатор был его близким союзником. Президент США заявил, что Грэм был для него «словно член семьи».

Также Трамп отметил, что он регулярно общался по телефону с покойным сенатором и играл с ним в гольф. Он напомнил, что перед своей смертью Грэм только вернулся из поездки в Украину.

Президент США поделился, что незадолго до своей смерти Грэм позвонил ему, чтобы обсудить законопроект SAVE America Act, который изменил бы порядок проведения выборов, но не имеет достаточной поддержки для принятия в Сенате.

«Он, собственно, сказал, что устал, но хотел, чтобы законопроект SAVE America Act был принят, и я ответил: «Ну, мы это сделаем, Линдси. Мы это сделаем. Увидимся, ну, до скорого», - рассказал Трамп, добавив, что они оба полагали, что встретятся сегодня, 12 июля.

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