Украинские дроны поразили три парома РФ в порту Керчи 1 12.07.2026, 19:51

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Суда обеспечивали военную логистику РФ

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» нанесли удары по российским паромам, которые использовались для обеспечения военной логистики оккупационных войск во временно оккупированном Крыму. Кадры поражений обнародовали украинские защитники в Telegram-канале полка.

Украинские операторы беспилотников поразили три парома, находившиеся в акватории порта и паромной переправы в Керчи.

После 2022 года Керченская паромная переправа стала резервным маршрутом снабжения оккупационной группировки после неоднократных поражений Крымского моста.

В частности, через неё на полуостров перевозили транспорт с топливом и другие военные грузы.

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