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CBS раскрыл содержание разговора Грэма про Россию за день до его смерти

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  • 12.07.2026, 20:51
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CBS раскрыл содержание разговора Грэма про Россию за день до его смерти
Фото: Reuters

Разговор состоялся 11 июля.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм за день до смерти заявил о поддержке Белым домом его инициативы по введению пошлин против покупателей российской нефти, сообщила журналист CBS Маргарет Бреннан.

По ее словам, разговор с сенатором состоялся по телефону в пятницу, 11 июля.

«Он был в восторге от того, что, по его словам, Белый дом наконец поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — написала Бреннан в соцсети X.

Конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол также сообщил, что в день смерти Грэма он обсуждал с сенатором законопроект о новых санкциях против России, который тот планировал представить после возвращения в Вашингтон с Украины, передает Financial Times.

О разговоре с Грэмом за несколько часов до смерти сенатора также рассказал в программе NBC News «Meet the Press» президент США Дональд Трамп. Американский лидер описал Грэма как «члена семьи», с которым он регулярно говорил по телефону и играл в гольф.

«Кроме усталости, он был в порядке», — заявил Трамп и отметил, что смерть сенатора была «быстрым концом и, возможно, это не самый худший способ уйти».

По словам президента США, Грэм позвонил ему в пятницу, 11 июля, чтобы обсудить закон SAVE America (закон о сохранении прав американских избирателей).

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