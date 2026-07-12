CBS раскрыл содержание разговора Грэма про Россию за день до его смерти

CBS раскрыл содержание разговора Грэма про Россию за день до его смерти1
- 12.07.2026, 20:51
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Разговор состоялся 11 июля.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм за день до смерти заявил о поддержке Белым домом его инициативы по введению пошлин против покупателей российской нефти, сообщила журналист CBS Маргарет Бреннан.
По ее словам, разговор с сенатором состоялся по телефону в пятницу, 11 июля.
«Он был в восторге от того, что, по его словам, Белый дом наконец поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — написала Бреннан в соцсети X.
Конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол также сообщил, что в день смерти Грэма он обсуждал с сенатором законопроект о новых санкциях против России, который тот планировал представить после возвращения в Вашингтон с Украины, передает Financial Times.
О разговоре с Грэмом за несколько часов до смерти сенатора также рассказал в программе NBC News «Meet the Press» президент США Дональд Трамп. Американский лидер описал Грэма как «члена семьи», с которым он регулярно говорил по телефону и играл в гольф.
«Кроме усталости, он был в порядке», — заявил Трамп и отметил, что смерть сенатора была «быстрым концом и, возможно, это не самый худший способ уйти».
По словам президента США, Грэм позвонил ему в пятницу, 11 июля, чтобы обсудить закон SAVE America (закон о сохранении прав американских избирателей).